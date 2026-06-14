Las dos playas de Castellón que National Geographic señala como las mejores de la provincia

La provincia de Castellón, con sus 139 kilómetros de litoral, se ha afianzado como uno de los destinos costeros más atractivos de España, en gran medida gracias al encanto de sus playas y calas. La Costa del Azahar reúne espacios que sobresalen por su belleza natural, su riqueza histórica y sus completas infraestructuras turísticas. En este contexto, National Geographic ha seleccionado las dos mejores playas de Castellón, atendiendo a criterios como su valor paisajístico, su accesibilidad y su singularidad. A continuación, te contamos cuáles son y por qué han recibido este reconocimiento.

Playa Norte de Peñíscola: historia, cine y arena fina

Situada en una de las localidades más turísticas de la Comunitat Valenciana, la Playa Norte de Peñíscola es mucho más que una playa urbana. Este extenso arenal de arena fina se prolonga durante cinco kilómetros junto al casco antiguo de la ciudad y ofrece unas vistas privilegiadas al castillo del Papa Luna, uno de los monumentos más representativos del litoral mediterráneo.

Panorámica de laplaya Norte de Peñíscola. / Turisme Comunitat Valenciana

Peñíscola destaca no solo por su gran atractivo turístico, sino también por haber servido de escenario para numerosas películas y series. Esta combinación de historia, cultura y naturaleza convierte a la Playa Norte en una parada imprescindible para quienes buscan disfrutar de un entorno verdaderamente especial.

Playa del Carregador de Alcossebre: equilibrio entre comodidad y naturaleza

En pleno corazón de Alcossebre, una localidad cada vez más apreciada por su entorno cuidado y su ambiente familiar, se encuentra la Playa del Carregador. Esta playa urbana, de casi un kilómetro de longitud, destaca por la calidad de su arena y por disponer de numerosos servicios que garantizan una experiencia cómoda al visitante, además de por su buen estado de conservación.

Foto de la playa El Carregador, en Alcossebre. / Turisme Comunitat Valenciana

Uno de sus mayores atractivos es que, a pesar de tratarse de una playa urbana, su extremo sur mantiene un aspecto más natural, con dunas que evocan paisajes alejados del desarrollo urbanístico.

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Entre las numerosas playas de gran belleza que Castellón reúne entre Almenara y Vinaròs, National Geographic ha escogido estas dos por la variedad de sus espacios y por su atractivo familiar, al estar recomendadas para todo tipo de públicos. Se trata de auténticos tesoros de aguas limpias, pueblos con encanto y naturaleza cuidada, enmarcados en paisajes de postal y con innumerables atractivos para descubrir.