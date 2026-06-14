Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Compra apartamentos CastellónEntrevista Voulgaris (2ª parte)Ruta chiringuitosBenicàssimCalendario escolar CastellónAgenda fin de semana
instagramlinkedin

Las dos playas de Castellón que National Geographic señala como las mejores de la provincia

La prestigiosa publicación elige entre el amplio catálogo de arenales del territorio

Imagen de archivo de una playa.

Imagen de archivo de una playa. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Francis Aznar

La provincia de Castellón, con sus 139 kilómetros de litoral, se ha afianzado como uno de los destinos costeros más atractivos de España, en gran medida gracias al encanto de sus playas y calas. La Costa del Azahar reúne espacios que sobresalen por su belleza natural, su riqueza histórica y sus completas infraestructuras turísticas. En este contexto, National Geographic ha seleccionado las dos mejores playas de Castellón, atendiendo a criterios como su valor paisajístico, su accesibilidad y su singularidad. A continuación, te contamos cuáles son y por qué han recibido este reconocimiento.

Playa Norte de Peñíscola: historia, cine y arena fina

Situada en una de las localidades más turísticas de la Comunitat Valenciana, la Playa Norte de Peñíscola es mucho más que una playa urbana. Este extenso arenal de arena fina se prolonga durante cinco kilómetros junto al casco antiguo de la ciudad y ofrece unas vistas privilegiadas al castillo del Papa Luna, uno de los monumentos más representativos del litoral mediterráneo.

Panorámica de laplaya Norte de Peñíscola.

Panorámica de laplaya Norte de Peñíscola. / Turisme Comunitat Valenciana

Peñíscola destaca no solo por su gran atractivo turístico, sino también por haber servido de escenario para numerosas películas y series. Esta combinación de historia, cultura y naturaleza convierte a la Playa Norte en una parada imprescindible para quienes buscan disfrutar de un entorno verdaderamente especial.

Playa del Carregador de Alcossebre: equilibrio entre comodidad y naturaleza

En pleno corazón de Alcossebre, una localidad cada vez más apreciada por su entorno cuidado y su ambiente familiar, se encuentra la Playa del Carregador. Esta playa urbana, de casi un kilómetro de longitud, destaca por la calidad de su arena y por disponer de numerosos servicios que garantizan una experiencia cómoda al visitante, además de por su buen estado de conservación.

Foto de la playa El Carregador, en Alcossebre.

Foto de la playa El Carregador, en Alcossebre. / Turisme Comunitat Valenciana

Uno de sus mayores atractivos es que, a pesar de tratarse de una playa urbana, su extremo sur mantiene un aspecto más natural, con dunas que evocan paisajes alejados del desarrollo urbanístico.

Noticias relacionadas

Entre las numerosas playas de gran belleza que Castellón reúne entre Almenara y Vinaròs, National Geographic ha escogido estas dos por la variedad de sus espacios y por su atractivo familiar, al estar recomendadas para todo tipo de públicos. Se trata de auténticos tesoros de aguas limpias, pueblos con encanto y naturaleza cuidada, enmarcados en paisajes de postal y con innumerables atractivos para descubrir.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De empleado a propietario de un negocio en Salera: Un joven de 24 años revoluciona el emprendimiento en Castellón
  2. Blas Agut, el visionario del pistacho en el interior de Castellón
  3. Así queda el calendario escolar 26/27 en Castellón: cuándo comenzará el curso y los megapuentes
  4. Castellón vive un Corpus histórico junto al Papa León en Madrid
  5. Un profesor corrector de Selectividad de Castellón denuncia errores ortográficos en los redactados oficiales: 'No tengo fuerza moral para quitarles nota
  6. Paso histórico en las obras del corredor mediterráneo: cambian un kilómetro de vía al ancho internacional
  7. ¿Hay riesgo de ver un tiburón blanco en Castellón? La verdad tras el primer vídeo grabado en el Mediterráneo
  8. En la PAU de Castellón 'manda' Pau: el alumno con mejor nota elige quedarse en la UJI

Las dos playas de Castellón que National Geographic señala como las mejores de la provincia

Las dos playas de Castellón que National Geographic señala como las mejores de la provincia

Las previsiones ya apuntan a la primera ola de calor en Castellón: las temperaturas podrían rozar los 40 grados

Las previsiones ya apuntan a la primera ola de calor en Castellón: las temperaturas podrían rozar los 40 grados

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

¿Quién compra apartamentos en Castellón? El estoc se agota y suben los precios

¿Quién compra apartamentos en Castellón? El estoc se agota y suben los precios

Jesús Lancis, nuevo rector de la Universitat Jaume I: «La IA, la sostenibilidad y el relevo generacional, grandes retos de los próximos seis años»

La generación que sufrió la crisis encuentra su sitio: el empleo juvenil marca récord en Castellón en casi dos décadas

La generación que sufrió la crisis encuentra su sitio: el empleo juvenil marca récord en Castellón en casi dos décadas

El turismo de Castellón progresa adecuadamente: las ciudades que encabezan la mejora de rentabilidad

Tres razones para comprar una vivienda de vacaciones en Castellón: del apartamento a la masía

Tres razones para comprar una vivienda de vacaciones en Castellón: del apartamento a la masía
Tracking Pixel Contents