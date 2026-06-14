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Las previsiones ya apuntan a la primera ola de calor en Castellón: las temperaturas podrían rozar los 40 grados

Los modelos apuntan un incremento súbito de los registros

Las olas de calor serán cada vez más frecuentes, más largas y más intensas.

Las olas de calor serán cada vez más frecuentes, más largas y más intensas. / Pixabay

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Alberto Campos

Castellón

El verano ya está a la vuelta de la esquina y eso conlleva que las temperaturas en Castellón estén subiendo cada vez más en los últimos días. Nada, por el momento, que se salga de la normalidad. Sin embargo, las previsiones apuntan que la primera ola de calor no tardará mucho en llegar a la provincia, con máximas que podrían rozar los 40 grados.

Es lo que apunta los modelos de Meteored cara al lunes 22, cuando podría empezar el episodio. Coincide en la previsión la cuenta especializada en meteorología ValenciaWeather.

Calor en Castellón

Cogiendo como referencia Castelló, Meteored apunta a un aumento progresivo del mercurio. El domingo 21 y el lunes 22 de junio se esperan máximas de 33 ºC y mínimas de 22 ºC, en un ambiente ya claramente veraniego. El martes 23, los termómetros subirán un grado más, hasta los 34 ºC, antes de alcanzar el pico previsto el miércoles 24, cuando Castellón podría registrar 37 ºC de máxima y 23 ºC de mínima.

Pero no es la capital de la Plana el municipio donde hará más calor, ya que en Segorbe, podrían llegarse a los 39 grados el miércoles 24 y el jueves 25.

Noches tropicales

Las mínimas también serán altas, con lo que casi con total probabilidad se vivirá un nuevo episodio de noches tropicales (mínimas superiores a los 20 grados) en gran parte de la provincia.

No obstante, hay que señalar que las previsiones se actualizan constantemente, con lo que es recomendable consultarlas unos días más adelante.

Noticias relacionadas

Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) cara a los próximos días en Castellón:

Castelló


Morella


Peñíscola


Segorbe


Vinaròs


La Vall d'Uixó


Alcalà de Xivert


Onda


Vall d'Alba

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