Renta 2025: un experto aclara quién está obligado a declarar para evitar sustos con Hacienda

El final de la campaña de la Renta 2025 está a la vuelta de la esquina en Castellón. A poco más de dos semanas para que termine esta maratón de la presentación, quizás debamos recordar quiénes están obligados a declarar, ya que aún se está a tiempo de hacerlo y así evitar contingencias fiscales o alguna comunicación de la Agencia tributaria recordándonos el cumplimiento de la obligación. Luis Chinchilla, presidente de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunitat Valenciana (APAFCV), reseña qué representa el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: "Es el impuesto que más recauda de nuestro sistema tributario, en torno a 146.000 millones de euros de recaudación tributaria bruta y más de 24 millones de declaraciones en 2024". A continuacion, su análisis para Mediterráneo:

1. ¿Quiénes están obligados a presentar la declaración?

Deben presentar la declaración de la renta los contribuyentes que en 2025 hayan obtenido rentas superiores a determinados límites, según cuantía y fuente. También quienes ejerzan el derecho a aplicar el régimen transitorio por inversión en vivienda habitual, la deducción por doble imposición internacional o reducciones por aportaciones a patrimonios protegidos, planes de pensiones y similares. Además, deben declarar los no obligados que soliciten una devolución, los autónomos dados de alta en regímenes especiales, sus familiares colaboradores, los titulares del ingreso mínimo vital y todos los miembros de su unidad de convivencia, así como los destinatarios de la renta valenciana de inclusión.

2. ¿Qué límites se aplican a los rendimientos del trabajo?

No están obligados a declarar quienes no superen los 22.000 euros de rendimientos íntegros del trabajo, en tributación individual o conjunta. Se incluyen pensiones, haberes pasivos, rendimientos del extranjero, pensiones compensatorias y anualidades por alimentos no exentas. El límite baja a 15.876 euros cuando los ingresos proceden de más de un pagador, salvo que del segundo y restantes pagadores no se superen 1.500 euros anuales. También se aplica cuando se cobran pensiones compensatorias o anualidades por alimentos no exentas, cuando el pagador no está obligado a retener o cuando se perciben rendimientos sujetos a tipo fijo.

3. ¿Qué pasa con intereses, dividendos, premios y ganancias patrimoniales?

Los rendimientos del capital mobiliario, como intereses, dividendos y similares, y las ganancias patrimoniales derivadas de reembolsos de fondos de inversión o premios en concursos no obligan a declarar si están sometidos a retención y no superan los 1.600 euros anuales. No se pueden compensar resultados positivos con negativos para comprobar si hay obligación.

Alquileres. / B. Ramon

4. ¿Qué otras rentas pueden hacer obligatoria la declaración?

También cuentan las rentas inmobiliarias imputadas: segundas y posteriores viviendas u otros inmuebles no arrendados a disposición de sus propietarios. La vivienda habitual y hasta dos plazas de garaje adquiridas con ella no computan. Se suman igualmente los rendimientos de Letras del Tesoro, las subvenciones para adquirir vivienda protegida o de precio tasado y otras ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales.

5. ¿Una cantidad pequeña puede convertir a alguien en declarante?

Sí. Un contribuyente con rendimientos del trabajo de 15.876 euros o menos puede no estar obligado a declarar, pero si suma 1.001 euros por cualquier concepto ya tendría que hacerlo. El texto cita ganancias por criptomonedas o monedas virtuales, ayudas para rehabilitar la vivienda, ayudas para jóvenes agricultores, bono turismo, bono térmico social, bono cultural joven, ayudas al alquiler e intereses de demora pagados por la Administración. Una cantidad reducida puede cambiar la obligación y perjudicar el resultado final.

Criptomonedas. / Mediterráneo

6. ¿Cuál es la segunda regla que obliga a declarar?

Cuando en 2025 se obtengan exclusivamente rendimientos del trabajo, del capital mobiliario e inmobiliario, de actividades económicas y ganancias patrimoniales hasta un importe conjunto de 1.000 euros anuales, y pérdidas patrimoniales inferiores a 500 euros, no hay obligación de declarar. Si se superan esos límites, sí la hay ya. Por ejemplo, una nómina de 500 euros y unos intereses de 501 euros obligan a declarar; también una nómina de 500 euros junto a un alquiler de 501 euros. Una pérdida patrimonial de 500 euros también genera obligación.

7. ¿Por qué es importante revisar el domicilio fiscal?

Para acceder al borrador y a los datos fiscales puede ser necesario un número de referencia en la web de la Agencia Tributaria, y se solicita ratificar el domicilio. Ese paso es relevante porque ya se están declarando datos fiscales: dónde vive el contribuyente, si es propietario de la vivienda y, si está alquilada, los datos del arrendador. Además, ese domicilio será el que use la Agencia Tributaria para dirigirse al contribuyente y puede servir para justificar la vivienda habitual en IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, y Transmisiones Patrimoniales.

8. ¿Qué deducción valenciana y qué obligación de Patrimonio se destacan?

En la Comunitat existe una deducción por la primera adquisición de vivienda habitual para contribuyentes de 35 años o menos. Consiste en el 5% de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo, salvo la parte correspondiente a intereses. Los pagos deben hacerse mediante tarjeta, transferencia, cheque nominativo o ingreso en cuenta, y la suma de la base liquidable general y del ahorro no puede superar los 30.000 euros en declaración individual ni los 47.000 en conjunta. Sobre Patrimonio, el texto señala que pueden ser menos los obligados porque el mínimo exento autonómico se ha elevado a 1.000.000 de euros. La vivienda habitual no computa hasta 300.000 euros por sujeto pasivo. Hay que declarar si resulta cuota a ingresar o si los bienes y derechos superan los 2.000.000 de euros.

Unos contribuyentes en la Agencia Tributaria. / Archivo

Para saber más, esta es la versión al detalle (Quién está obligado a declarar)

Los contribuyentes obligados a presentar la declaración de la renta son: los que hayan obtenido en 2025 rentas superiores a determinadas cuantías y fuente de renta; los que tuvieran derecho a aplicar el régimen transitorio de la deducción por inversión en vivienda habitual, deducción por doble imposición internacional o hayan realizado aportacionesa patrimonios protegidos de personas con discapacidad, planes de pensiones y similares que reduzcan la base imponible, cuando ejerciten este derecho; los no obligados a declarar que por razón de cuantía soliciten la devolución que le corresponda; los que en cualquier momento del año hubieran estado de alta como trabajadores por cuenta propia o autónomos en el régimen especial de trabajadores autónomos y en el régimen especial de la seguridad social de los trabajadores del Mar cualquiera que sea la cuantía de sus rendimientos, en este supuesto, igualmente, están afectados por esta obligación los familiares colaboradores de los trabajadores dados de alta en estos regímenes especiales; las personas titulares del ingreso mínimo vital y todas las personas integrantes de la unidad de convivencia, independientemente si dicha unidad está formada por menores de edad, están obligadas como requisito para poder mantener esta prestación, y; las personas destinatarias de la renta valenciana de inclusión.

son: los que hayan obtenido en 2025 rentas superiores a determinadas cuantías y fuente de renta; los que tuvieran derecho a aplicar el régimen transitorio de la deducción por inversión en vivienda habitual, deducción por doble imposición internacional o hayan realizado aportacionesa patrimonios protegidos de personas con discapacidad, planes de pensiones y similares que reduzcan la base imponible, cuando ejerciten este derecho; los no obligados a declarar que por razón de cuantía soliciten la devolución que le corresponda; los que en cualquier momento del año hubieran estado de alta como trabajadores por cuenta propia o autónomos en el régimen especial de trabajadores autónomos y en el régimen especial de la seguridad social de los trabajadores del Mar cualquiera que sea la cuantía de sus rendimientos, en este supuesto, igualmente, están afectados por esta obligación los familiares colaboradores de los trabajadores dados de alta en estos regímenes especiales; las personas titulares del ingreso mínimo vital y todas las personas integrantes de la unidad de convivencia, independientemente si dicha unidad está formada por menores de edad, están obligadas como requisito para poder mantener esta prestación, y; las personas destinatarias de la renta valenciana de inclusión. ¿Qué cuantías y fuentes de renta no obliga a presentar la declaración de la renta?: Por un lado, quienes no superen, en tributación individual o conjunta, rendimientos íntegros del trabajo, incluidas: pensiones, haberes pasivos, los procedentes del extranjero, pensiones compensatorias y anualidades por alimentos no exentas, por importe de 22.000 euros. 15.876 euros anualesen los siguientes casos: cuando procedan de más de un pagador, salvo que, en este caso, procediendo de más un pagador, las cantidades percibidas del 2º y restantes pagadores no superen en su conjunto 1.500 euros anuales; cuando se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos no exentas; cuando el pagador no esté obligado a retener, como por ejemplo cuando el rendimiento del trabajo proceda del extranjero, y; cuando se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de retención, como por ejemplo el tipo del 35 o del 19% cuando se trate de retribuciones percibidas por los administradores de las empresas según si cifra de negocios, del 15% cuando se trate de rendimientos derivados de impartir cursos, conferencias y similares, del 7% cuando deriven de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas cuando en el año anterior su cuantía sean inferior a 15.000 euros y represente más del 75% de la suma de los rendimientos íntegros de actividades económicas y del trabajo.

La vivienda, un filón para los impuestos. / Mediterráneo

Cuando hablamos de rendimientos del capital mobiliario : intereses de cuentas, de depósitos o de valores, dividendos de acciones y similares, y ganancias patrimoniales: derivadas de reembolsos de participaciones en fondos de inversión, premios en concursos, siempre que estén sometidos a retención y su cuantía en conjunto no supere los 1.600 euros anuales, no estarán obligados a declarar; ojo que no vale compensar resultados positivos con negativos para saber si existe obligación de declarar.

: intereses de cuentas, de depósitos o de valores, dividendos de acciones y similares, y ganancias patrimoniales: derivadas de reembolsos de participaciones en fondos de inversión, premios en concursos, siempre que estén sometidos a retención y su cuantía en conjunto no supere los 1.600 euros anuales, no estarán obligados a declarar; ojo que no vale compensar resultados positivos con negativos para saber si existe obligación de declarar. En el caso de rentas inmobiliarias imputadas, son las que provienen de las segundas y ulteriores viviendas u otros inmuebles no arrendados, o sea, que están vacíos a disposición de sus propietarios, - la vivienda habitual y hasta dos plazas de garaje adquiridas conjuntamente con ésta no computa-, los rendimientos de las Letras del Tesoro, las subvenciones para la adquisición de vivienda de protección oficial o de precio tasado y demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales.

imputadas, son las que provienen de las segundas y ulteriores viviendas u otros inmuebles no arrendados, o sea, que están vacíos a disposición de sus propietarios, - la vivienda habitual y hasta dos plazas de garaje adquiridas conjuntamente con ésta no computa-, los rendimientos de las Letras del Tesoro, las subvenciones para la adquisición de vivienda de protección oficial o de precio tasado y demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales. A título de ejemplo, un contribuyente puede tener un rendimiento del trabajo de 15.876 euros o inferior, y no estar obligado a presentar declaración; sin embargo, en el momento que sumemos 1.001 euros por cualquier concepto, ya tenemos obligación de presentar la declaración de la renta; y cada vez son más los conceptos a sumar: ganancias derivadas de las criptomonedas o monedas virtuales, ayudas para rehabilitar la vivienda, ayudas para jóvenes agricultores, cualquier tipo de ayuda pública como el bono turismo, el bono térmico social , el bono cultural joven, la ayuda pública al alquiler, los intereses de demora pagados por la Administración publica por distintos conceptos, entre los que podemos nombrar los pagados a las personas jubiladas beneficiarias de las devoluciones a Mutualistas. Todo esto y más puede convertir a un no declarante en declarante y una pequeña cantidad puede resultar perjudicial en el resultado de la declaración.

Una persona cumplimenta la declaración de la Renta / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Por otro lado, y esta es la segunda regla por la cual una gran mayoría de contribuyentes quedan obligados a declarar, es que cuando se haya obtenido en 2025 exclusivamente rendimientos del trabajo, rendimientos del capital: mobiliario e inmobiliario, rendimientos de actividades económicas, ganancias patrimoniales, hasta un importe conjunto de 1.000 euros anuales y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 euros, en tributación individual y conjunta, no se está obligado a declarar, en caso contrario si existe esta obligación. A título de ejemplo: una nómina anual de 500 euros y unos intereses de 501 euros, obliga a declarar; esa misma nómina junto a un alquiler de 501 euros, obliga a declarar; un contribuyente con nada más que una pérdida patrimonial de 500 eurostiene obligación de declarar. En el caso de las pérdidas patrimoniales, se suelen dar sobre todo cuando se invierte en activos financieros o valores y criptomonedas.

es que cuando se haya obtenido en 2025 exclusivamente rendimientos del trabajo, rendimientos del capital: mobiliario e inmobiliario, rendimientos de actividades económicas, ganancias patrimoniales, hasta un importe conjunto de 1.000 euros anuales y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 euros, en tributación individual y conjunta, no se está obligado a declarar, en caso contrario si existe esta obligación. A título de ejemplo: una nómina anual de 500 euros y unos intereses de 501 euros, obliga a declarar; esa misma nómina junto a un alquiler de 501 euros, obliga a declarar; un contribuyente con nada más que una pérdida patrimonial de 500 eurostiene obligación de declarar. En el caso de las pérdidas patrimoniales, se suelen dar sobre todo cuando se invierte en activos financieros o valores y criptomonedas. Con la obligación de presentar la declaración de la renta encima de la mesa, ahora toca ver los datos de qué dispone la Agencia tributaria que me sirvan de apoyo en cumplimentación de la declaración. Para acceder al borrador de la declaración y los datos fiscales es necesario, entre otras formas de acceso electrónicas cada vez más usadas, un numero de referencia, fácil de obtener a través de la web de la Agencia tributaria, sin embargo, para su obtención se solicita la ratificación del domicilio del contribuyente, y en este paso hay que prestar especial atención, dado que estamos ya empezando a declarar datos fiscales, estamos diciendo dónde vivimos, si somos propietarios o no de esa vivienda, y de estar arrendada, se nos pide los datos del arrendador; y más aún, si con posterior la Agencia tributaria se tiene que dirigir a nosotros utilizará ese domicilio, además de ser un indicador más del carácter de la vivienda que nos podrá servir a futuro, para la justificación del domicilio a efectos del propio impuesto, pero también para los bienes que forman parte de la base imponible del Impuesto sobre el Patrimonio, en concreto la vivienda habitual hasta cierto importe no tributa, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones donde la vivienda habitual tiene una reducción especifica, y del Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, donde la adquisición de la vivienda habitual tiene implicaciones por la cuantía de la misma y por la edad del adquirente y que con posterioridad a su compra puede, suele, ser objeto de comprobación por parte de la Agencia Tributaria Valenciana, los tipos reducidos aplicados en la compra, de ahí la importancia de tener claro el el carácter del dato fiscal del domicilio de la que es nuestra vivienda habitual.

Jóvenes y vivienda. / Mediterraneo