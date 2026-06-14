Primer cuatrimestre
El turismo de Castellón progresa adecuadamente: las ciudades que encabezan la mejora de rentabilidad
La asociación Exceltur tiene buenas expectativas para el verano
Los principales puntos débiles del turismo de Castellón son su estacionalidad y el escaso porcentaje de visitantes internacionales. A pesar de estos condicionantes, hay diferentes indicadores que muestran una evolución positiva. Recientemente, la patronal hotelera Hosbec destacó las buenas ocupaciones de los primeros meses del año, que además coinciden con la temporada baja de los alojamientos en la provincia. También se detecta un aumento de los visitantes internacionales.
Ahora es Exceltur la que pone de manifiesto este avance del negocio turístico castellonense. Esta asociación, formada por las principales empresas turísticas de España, señala que dos ciudades de la provincia son de las que más han mejorado sus datos de rentabilidad hotelera.
Rentabilidad hotelera
Una de ellas es Peñíscola, que además es el destino con mayor número de plazas. A la hora de analizar los puntos destacados del litoral mediterráneo, destacan "el marcado dinamismo" de esta localidad, con un incremento de la rentabilidad del 30,3% en el primer cuatrimestre del año. Aunque la conocida como Ciudad en el Mar registró unos ingresos medios por habitación disponible (RevPAR) de 32,6 euros, muy lejos de los 92,5 euros de la media de los destinos vacacionales nacionales, es la séptima localidad que más crece de toda España.
Además, el informe hace referencia a otro lugar de referencia. Benicàssim también está en el top 10 de los puntos con una mejora más elevada del país, al tener un incremento del 22,9%. Su RevPAR está ligeramente por encima de Peñíscola, con 37,9 euros. Los enclaves costeros de Castellón suelen tener grandes diferencias de ingresos entre los meses de verano, que concentran la mayor parte de su actividad, y este primer tramo del año, que tradicionalmente solo se anima durante las fechas principales de la Semana Santa. El informe menciona que, este año, "la Semana Santa se ha adelantado respecto a 2025". Un periodo que estuvo ligado a "unos efectos iniciales adversos por la incertidumbre asociada al conflicto en Oriente Medio y unas desfavorables condiciones meteorológicas".
Destinos costeros
La coyuntura de Peñíscola y Benicàssim contrasta con otros puntos, que pierden rentabilidad en el mismo periodo. Es el caso de Calella (-21,3%), Benidorm (-1,2%), Dénia (-5,3%) o Mallorca (-4,6%).
El documento de Exceltur también hace referencia a los destinos urbanos. Castelló tuvo entre enero y abril unos ingresos medios por habitación de 45,3 euros, lo que supone un incremento del 10,2% interanual. Esta mejora está muy por encima del 5,9% del conjunto de ciudades. La circunstancia de la capital de la Plana es diferente respecto a los puntos costeros, ya que en este periodo se celebran las tradicionales actividades promocionales de la industria cerámica.
Perspectivas de verano
En cuanto a las perspectivas para el verano, Exceltur se muestra optimista, si bien destaca la disparidad de circunstancias entre los destinos vacacionales del país. Además, se espera una mejora de las reservas para el verano, ante la problemática en Oriente Medio y la caída del turismo en zonas directamente afectadas por el conflicto bélico..
¿De dónde vinieron los turistas en Semana Santa?
El periodo vacacional de Pascua está copado por el turismo nacional, por lo que los datos del INE correspondientes al mes de abril muestran a las claras cuál fue el movimiento en Castellón. La provincia recibió 327.223 visitantes, y la mayoría de ellos acudieron desde zonas cercanas. La gran mayoría acudieron desde Valencia (116.815 personas), seguida a distancia por los madrileños (46.124) y Barcelona (41.650). De Zaragoza acudieron 25.012 y cierra los primeros puestos Tarragona, con 12.132.
Respecto a los lugares a los que acudieron los castellonenses en abril, Valencia domina la clasificación, con 41.940 personas, seguida de Barcelona 11.562 y Madrid, con 11.365.
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