Acuerdo para el fin de la guerra en Oriente Medio: la economía de Castellón mira con esperanza el viernes

Desde que estalló la guerra en Oriente Medio, con el consiguiente bloqueo en el estrecho de Ormuz, se ha anunciado en múltiples ocasiones que el final de las hostilidades estaba próximo. Ahora ya se ha firmado un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y se espera que el viernes esté restablecido el paso en esta zona estratégica para el comercio internacional.

Cualquier novedad geopolítica afecta a una zona tan exportadora como Castellón, por lo que desde el mundo empresarial se espera que el nuevo giro de los acontecimientos sea beneficioso para los intereses de la provincia. Pese a ello, existe una gran cautela y nadie exhibe garantías hasta que haya evidencia clara de la paz.

Impacto en la cerámica

Uno de los actores económicos más pendientes de este conflicto es la cerámica. "En el contexto del sector, lo que podemos esperar es que el precio del gas se atenúe ligeramente", expuso el secretario general de Ascer, Alberto Echavarría. El directivo de esta asociación de fabricantes comentó que este coste energético "es nuestro input principal, y eso nos permite recuperar un poco el tono", para añadir que desde el estallido de la contienda, en marzo, "habíamos perdido mucho tono, tanto en producción como en ventas".

El anuncio del acuerdo de alto el fuego tuvo como primer efecto un descenso en la cotización del gas natural en el mercado de referencia europeo, el TTF. El megavatio hora se cotizó el lunes a unos 42 euros, con un descenso del 9% respecto al pasado viernes. Con todo, Echavarría expuso que en este tipo de situaciones, "el precio del gas sube como un cohete y baja como una pluma, y no creemos que de repente vuelva a los niveles previos a los bombardeos en Irán".

Cautela empresarial

Desde la patronal provincial CEV Castellón, su presidente también expone cautela. Luis Martí cree que una confirmación del final de la guerra "sería una excelente noticia para la economía de Castellón". Se refirió a los precios de la energía, así como a la "regularización del tráfico de bienes como los fertilizantes, que estaban perjudicando a nuestros agricultores, además de cualquier otro producto necesario para fabricar". Martí también espera que de este modo se modere la inflación, que se disparó en el mes de marzo y que luego se moderó gracias al paquete de ayudas del Gobierno en forma de rebajas fiscales, cuya revisión estaba prevista para las próximas semanas. Otro efecto del conficto fue la presentación de varios expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en la industria azulejera.

La tensión geopolítica en esta parte del mundo ha supuesto una escalada en la cotización del petróleo y el gas, con el riesgo de desabastecimiento en los próximos meses si no se firmaba un acuerdo de paz. En el caso del azulejo, los costes energéticos alcanzaron el 17% de la facturación total del sector. El presidente del Grupo Pamesa, Fernando Roig, mencionó durante la presentación de resultados del gigante cerámico que la situación en Oriente Medio les había supuesto un encarecimiento de dos puntos respecto a la facturación.