Cambios en los buses interurbanos en Castellón: el nuevo avance del Ministerio de Transportes

Nuevo paso para que Castellón cuente con un mejor servicio de transporte por carretera hacia otros puntos de España, incluyendo la activación de nuevas líneas, el recorte de los tiempos de viajes y el incremento de la oferta comercial.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado un paso más, según han informado este lunes desde la administración central, para sacar a información pública los anteproyectos de los 31 corredores de servicio público de transporte regular de viajeros de uso general.

Más baratos

Entre ellos figura el corredor Teruel-Castellón-Barcelona, de los que discurren por la provincia. El proceso tiene asociada una nueva licitación de contratos, que permitirá una bajada generalizada de tarifas, con una reducción promedio por usuario del 22%. Así, la tarifa media será de 0,06715 euros por viajero y kilómetro.

Según detallan desde el Gobierno, la tramitación todavía se alargará en próximos meses. Durante los 30 días hábiles posteriores a la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los anteproyectos estarán publicados en la página web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que ciudadanos y demás entidades de la sociedad civil pueda realizar sus aportaciones. Asimismo, el Ministerio recabará el informe del Consejo Nacional de Transportes Terrestres y de las Comunidades Autónomas afectadas por los tráficos de los nuevos corredores.

El siguiente paso será estudiar las alegaciones y los informes recibidos con el objetivo de poder incorporar a los anteproyectos todas aquellas mejoras pertinentes que se propongan. A continuación, se elevarán los 31 anteproyectos al Consejo de Ministras y Ministros para su aprobación definitiva, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Posteriormente se dará inicio a los procedimientos de licitación, que se irán publicando de manera progresiva, con el fin de que todos ellos se hayan licitado en menos de dos años, tal y como establece la ley de Movilidad Sostenible.