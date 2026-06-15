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Varias carreteras de Castellón registran cortes y desvíos por obras este lunes

La circulación en la provincia se ve afectada por diversas obras

Imágen de la AP-7 en Castellón

Imágen de la AP-7 en Castellón / DGT

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Laura Fernández

Laura Fernández

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos.

AP-7

  • Santa Magdalena de Pulpis (km 374 - 375): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
  • Cabanes (km 403): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
  • Oropesa (km 410): Obras, sentido decreciente, Carril cortado

N-340

  • Alquerias del Niño Perdido (km 958 - 959): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
  • Alquerias del Niño Perdido (km 958 - 963): Obras, sentido decreciente, Sentido cortado
  • Alquerias del Niño Perdido (km 963): Obras, sentido creciente, Desvío obligatorio

CV-10

  • Cabanes (km 44 - 82): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • Benlloc (km 50 - 55): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • La Torre d'en Domènec (km 55): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • Les Coves de Vinromà (km 70 - 77): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • Sant Mateu (km 80 - 90): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-12

  • Ares del Maestrat (km 0 - 4): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido

CV-124

  • Cintorres (km 15 - 21): Obras, sentido creciente y decreciente, sentido cortado

CV-15

  • La Vall d'Alba (km 8 - 20): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • Ares del Maestrat/Villafranca del Cid (km 59 - 62): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido

CV-164

  • Albocàsser (km 2): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-213

  • Navajas (km 1 - 2): Obras, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

Accidente con dos vehículos implicados en la A-7 a la altura de Nules

Un accidente registrado a primera hora de la mañana de este lunes en la A-7, en el enlace con la N-340 a la altura de Nules, ha obligado a establecer un desvío total del tráfico por la CV-10 en dirección Barcelona.

Dos vehículos implicados

Según se aprecia en las imágenes tomadas en el lugar del siniestro, el accidente podría haberse producido por un alcance entre dos vehículos. Uno de ellos presenta daños en la parte delantera, mientras que otro vehículo también se ha visto implicado en la incidencia.

Hasta el punto del accidente se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y medios sanitarios, que han intervenido en la zona mientras se regulaba la circulación y se aseguraba el tramo afectado.

Por el momento, la Guardia Civil de Tráfico no ha confirmado si hay personas heridas como consecuencia del siniestro.

Información en elaboración

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