Castelló sale a la calle para ver el debut de España en el Mundial 2026
Cientos de castellonenses llenan las plazas y terrazas para animar a la selección en un estreno que invita a la reflexión
Con el debut de la selección española en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la ciudadanía castellonense se ha reunido este lunes a las 18.00 horas en diferentes rincones de la ciudad para compartir su afición. En esta primera jornada en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, España se ha enfrentado a la primeriza selección de Cabo Verde, que ocupa el 67º lugar en el ranking FIFA.
En un ambiente lleno de entusiasmo, que ha terminado en frustración, El Periódico Mediterráneo ha salido a la calle para recoger las opiniones y reacciones de los ciudadanos de la capital de la Plana tras el amargo debut de España en el Mundial 2026.
Los noventa minutos disputados en Atlanta se han cerrado con un inesperado 0-0, un resultado que genera los primeros debates entre la afición castellonense. Algunos catalogan el partido como "triste y con un juego muy pobre", "para Cabo Verde es una victoria pero para nosotros una decepción". Otros, como Héctor Molina, han preferido mantener la calma respecto al futuro en el torneo, asegurando que "es el primer partido, todavía queda tiempo y muchos partidos por jugar".
La comparación con la generación de Sudáfrica también ha sido un tema muy discutido. Buena parte de las opiniones ven muy lejano el nivel actual respecto al de la selección de 2010. "Es incomparable; yo soy muy de Iniesta, Xavi, Puyol, Ramos y Casillas", apuntaba Fernando Carrero, uno de los seguidores del partido. Sin embargo, parte de la afición prefiere mantener la fe en la plantilla actual aferrándose a la ilusión que despertó el triunfo en la Eurocopa de 2024, señalando que "es una selección mucho más joven con jugadores como Lamine Yamal".
La energía con la que la gente está viviendo el inicio de este Mundial 2026 deja una mezcla de sensaciones. Por un lado, la rutina diaria y las diferencias horarias pesan en algunos aficionados, quienes reconocen que "el horario tampoco es el idóneo" y que "los partidos se hacen muy pesados". Sin embargo, los más veteranos admiten que "siempre queda un buen recuerdo del antiguo Mundial" y lo afrontan "con ilusión como todos" y "con ganas de que hagan un buen papel". Un optimismo que lleva a muchos a pensar que "este es un buen año para volverlo a ganar".
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