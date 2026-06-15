Castellón encara un episodio de calor intenso a las puertas del verano

Cada vez queda menos para la llegada del verano y los termómetros de la provincia así lo reflejan. Desde hace ya varias semanas, el calor se ha instalado en Castellón y no da tregua. Mientras el resto de la península espera la llegada de las precipitaciones, parece que la provincia se va a librar.

El pasado fin de semana, los termómetros ya marcaron valores elevados, una tendencia que va a seguir presente durante toda esta semana. El sábado, las máximas superaron la barrera de los 30 grados en varias localidades de la provincia. El domingo, los valores continuaron en ascenso, recogiendo datos en torno a los 33 grados. Según la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), en el norte de la provincia la máxima más elevada fue de 34.5 grados.

Continúan las noches tropicales

Al igual que en las jornadas anteriores, las noches tropicales se mantienen en Castellón. Esta noche, los termómetros del litoral volverán a recoger temperaturas calurosas. El mercurio superará los 20 grados en toda la costa de Castellón. Se prevé alcanzar los 24 grados durante las primeras horas de la noche.

Noche tropical martes 16 / Aemet

Termómetros por encima de los 30 grados

La jornada del martes estará marcada por las altas temperaturas. Los termómetros superarán los 30 grados en gran parte del territorio. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), estas son las máximas previstas:

Atzeneta del Maestrat : 33 grados

: 33 grados Onda : 32 grados

: 32 grados L'Alcora : 32 grados

: 32 grados Les Coves de Vinromà : 32 grados

: 32 grados San Rafael del Río: 32 grados

Temperaturas máximas martes 16 / Aemet

Únicamente algunos municipios de la provincia no superarán la barrera de los 30 grados, aun así las temperaturas serán elevadas. Estas son las localidades:

Vistabella del Maestrat : 26 grados

: 26 grados Vilafranca : 26 grados

: 26 grados Castellfort : 26 grados

: 26 grados Barracas : 27 grados

: 27 grados Zucaina : 28 grados

: 28 grados Benassal : 28 grados

: 28 grados Cinctorres : 28 grados

: 28 grados Morella : 28 grados

: 28 grados Bejís : 29 grados

: 29 grados Higueras : 29 grados

: 29 grados Catí: 29 grados

Las altas temperaturas se mantendrán durante toda la jornada. Aun con la entrada de la noche, los termómetros superarán los 20 grados en todo el territorio.

Sin alertas

La Aemet no alerta de ningún fenómeno meteorológico relevante. De madrugada, los cielos de la mitad sur del territorio presentarán nubes altas. Para el resto de la jornada, los cielos se mantendrán despejados y no se pronostican precipitaciones. Tampoco se esperan rachas fuertes de viento.

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Esta es la previsión de Aemet de cara a los próximos días: