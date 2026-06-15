Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Impactante agresiónEntrevista Voulgaris (3ª parte)'Souvenirs' aeropuertoPlayas National GeographicNorma DGT
instagramlinkedin

Castellón encara un episodio de calor intenso a las puertas del verano

Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

El tiempo | Previsión para mañana martes en Castellón

El tiempo | Previsión para mañana martes en Castellón

Medi TV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

María Alegre Herrero

Castellón

Cada vez queda menos para la llegada del verano y los termómetros de la provincia así lo reflejan. Desde hace ya varias semanas, el calor se ha instalado en Castellón y no da tregua. Mientras el resto de la península espera la llegada de las precipitaciones, parece que la provincia se va a librar.

El pasado fin de semana, los termómetros ya marcaron valores elevados, una tendencia que va a seguir presente durante toda esta semana. El sábado, las máximas superaron la barrera de los 30 grados en varias localidades de la provincia. El domingo, los valores continuaron en ascenso, recogiendo datos en torno a los 33 grados. Según la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), en el norte de la provincia la máxima más elevada fue de 34.5 grados.

Continúan las noches tropicales

Al igual que en las jornadas anteriores, las noches tropicales se mantienen en Castellón. Esta noche, los termómetros del litoral volverán a recoger temperaturas calurosas. El mercurio superará los 20 grados en toda la costa de Castellón. Se prevé alcanzar los 24 grados durante las primeras horas de la noche.

Noche tropical martes 16

Noche tropical martes 16 / Aemet

Termómetros por encima de los 30 grados

La jornada del martes estará marcada por las altas temperaturas. Los termómetros superarán los 30 grados en gran parte del territorio. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), estas son las máximas previstas:

  • Atzeneta del Maestrat: 33 grados
  • Onda: 32 grados
  • L'Alcora: 32 grados
  • Les Coves de Vinromà: 32 grados
  • San Rafael del Río: 32 grados
Temperaturas máximas martes 16

Temperaturas máximas martes 16 / Aemet

Únicamente algunos municipios de la provincia no superarán la barrera de los 30 grados, aun así las temperaturas serán elevadas. Estas son las localidades:

  • Vistabella del Maestrat: 26 grados
  • Vilafranca: 26 grados
  • Castellfort: 26 grados
  • Barracas: 27 grados
  • Zucaina: 28 grados
  • Benassal: 28 grados
  • Cinctorres: 28 grados
  • Morella: 28 grados
  • Bejís: 29 grados
  • Higueras: 29 grados
  • Catí: 29 grados

Las altas temperaturas se mantendrán durante toda la jornada. Aun con la entrada de la noche, los termómetros superarán los 20 grados en todo el territorio.

Sin alertas

La Aemet no alerta de ningún fenómeno meteorológico relevante. De madrugada, los cielos de la mitad sur del territorio presentarán nubes altas. Para el resto de la jornada, los cielos se mantendrán despejados y no se pronostican precipitaciones. Tampoco se esperan rachas fuertes de viento.

Noticias relacionadas

Esta es la previsión de Aemet de cara a los próximos días:

Castelló


Morella


Peñíscola


Segorbe


Vinaròs


La Vall d'Uixó


Alcalà de Xivert


Onda


Vall d'Alba

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De empleado a propietario de un negocio en Salera: Un joven de 24 años revoluciona el emprendimiento en Castellón
  2. Blas Agut, el visionario del pistacho en el interior de Castellón
  3. Así queda el calendario escolar 26/27 en Castellón: cuándo comenzará el curso y los megapuentes
  4. Las dos playas de Castellón que National Geographic señala como las mejores de la provincia
  5. Un profesor corrector de Selectividad de Castellón denuncia errores ortográficos en los redactados oficiales: 'No tengo fuerza moral para quitarles nota
  6. Paso histórico en las obras del corredor mediterráneo: cambian un kilómetro de vía al ancho internacional
  7. ¿Hay riesgo de ver un tiburón blanco en Castellón? La verdad tras el primer vídeo grabado en el Mediterráneo
  8. En la PAU de Castellón 'manda' Pau: el alumno con mejor nota elige quedarse en la UJI

Castellón encara un episodio de calor intenso a las puertas del verano

Castellón encara un episodio de calor intenso a las puertas del verano

El problema de la energía que afecta de lleno a la cerámica: se ha perdido una capacidad equivalente a dos centrales nucleares

El problema de la energía que afecta de lleno a la cerámica: se ha perdido una capacidad equivalente a dos centrales nucleares

PortCastelló busca nuevos tráficos especializados en la feria mundial de carga de proyecto

La Diputación de Castellón facilita a los ayuntamientos la aplicación de políticas de transparencia, participación y gobierno abierto

La Diputación de Castellón facilita a los ayuntamientos la aplicación de políticas de transparencia, participación y gobierno abierto

Naix Aules Socarrades, una plataforma castellonenca per mesurar la temperatura real a les aules valencianes

Naix Aules Socarrades, una plataforma castellonenca per mesurar la temperatura real a les aules valencianes

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Castellón vivirá este domingo el amanecer más madrugador del año

Castellón vivirá este domingo el amanecer más madrugador del año

Las valencianas Facsa y Sitra muestran en València cómo transformar los residuos del agua en energía renovable y nuevos recursos

Las valencianas Facsa y Sitra muestran en València cómo transformar los residuos del agua en energía renovable y nuevos recursos
Tracking Pixel Contents