Castellón en una maleta: los ‘souvenirs’ estrella del aeropuerto que conquistan a los turistas

¿Qué se llevan los turistas que pasan por el aeropuerto de Castellón de recuerdo? La industria del souvenir tiene impronta propia en esta terminal en una tienda gestionada por un matrimonio de origen rumano, con estudios superiores y afincado desde hace décadas en la provincia, que ha ido adaptando su oferta para responder a una demanda creciente de artículos vinculados a la identidad local. Para este verano estrenan colección de imanes para la nevera y más productos exclusivos tematizados con imágenes sobre Castellón.

Son las 11.00 horas de la mañana. Costin Catana preside con una sonrisa de oreja a oreja el mostrador de la Gift Shop. Un buen humor a conjunto con el de los viajeros que van y vienen con sus maletas para pasar unos días de vacaciones. Les brinda todo tipo de obsequios y empaquetado de equippaje con plástico. Los recuerdos llenan a go-gó cada rincón.

Imanes para nevera. / N. Martínez

El sector del souvenir a escala mundial es cada vez más impersonal -da igual uno de París que de Pekín, todos llevan un fondo azulado y su nombre escrito con la misma tipografía- . Por eso cobra aún más valor poder encontrar aquí regalos con el logo Castellón, dado que este destino no es lo más frecuente entre los fabricantes asiáticos. "No es fácil conseguir estos imanes", subraya Costin. Los Catana han querido marcarse un punto y diferenciar a Castellón con diseños adhoc y productos generados con proveedores locales, de la terreta, para que esos souvenirs vayan lo más en consonancia posible con la idiosincrasia del territorio visitado: Castellón, su patrimonio y sus símbolos. Estrenaron instagram a principios de este 2026, "¡tras descubrir que los turistas nos subían reseñas a Google!".

Costin Catana, al frente de la tienda de souvenirs del aeropuerto, que llega al verano con su colección de productos renovada. / Noelia Martínez

Así empezó todo: de vinos, quesos y bolsos al sueño de sumar merchandising de fútbol

¿Cómo surgió todo? ¿Cuáles son los souvenirs estrella?Tras llegar a sus oídos por una conocida la existencia del traspaso, tomaron las riendas este comercio del aeropuerto que llevaba un año abierto pero donde predominaban los vinos, quesos y bolsos en los estantes. Pero se enfocó en los souvenirs, que han ganado terreno y que este verano se anotan récord de surtido typical y de proximidad, hecho aquí. Él, Costin, tiene estudios superiores de Electricidad y estaba en paro cuando se hizo cargo; y ella, Mihaela, su mujer, es técnica de Cálculo y lleva actualmente el bar de la piscina de Vall d'Alba, donde residen. Con todo, le asesora en diseños de imanes, bolsas y camisetas, en colaboración con otra amiga.

"Las muñecas y muñecos vestidos con trajes típicos de la Magdalena de Castelló fue de lo primero que incorporamos a la tienda, que estaba enfocada más a otros productos cuando la asumimos", rememoran. Sin embargo, tras observar los hábitos de compra de los pasajeros, decidieron reforzar progresivamente la sección de souvenirs, que hoy ocupa un lugar protagonista en la tienda y llega para esta campaña estival, con hasta 15 rutas aéreas operativas, (16, a partir del 17 de julio), con colección renovada para quien nos visite.

Uno de los primeros souvenirs que pusieron a la venta en el aeropuerto: la muñeca 'castellonera'. / Mediterráneo

Entre los artículos más vendidos destacan los imanes -con diseño exprofeso enviado a un fabricante externo-, las camisetas -que elabora un proveedor textil de Vall d'Alba- y las bolsas de tela inspiradas en Castellón -hechas en la Comunitat Valenciana, en Valencia-. Para desarrollar estos productos, la pareja ha contado con la colaboración de diseñadores locales. Una vez creadas las ilustraciones, los artículos se producen a través de fabricantes especializados, permitiendo disponer de una oferta diferenciada respecto a otros puntos de venta turísticos.

"El souvenir que más se vende en este aeropuerto es..."

"Lo que más abunda entre los imanes, aunque los hay de Peñíscola, Benicàssim o Morella, son los de Castelló de la Plana -con la ermita de la Magdalena, el escudo de la ciudad o la bandera castellonense- y también diversos productos con el genérico Castellón (provincia) e incluso de Valencia y España, que también cuentan con su público, principalmente, extranjeros. "El souvenir que más se vende es el imán. De Castellón, el del Fadrí; y luego de Valencia también, además de productos de España relacionados con el Mundial de Fútbol", señalan. Una de las piezas para la nevera -ahora está de moda enmarcar imanes de viajes en un cuadro- reúne la concatedral, el Fadrí, el Ayuntamiento y la plaza de toros.

Imagen promocional. / Mediterráneo

Los principales compradores de souvenirs son turistas británicos y húngaros, de los vuelos de Londres y Budapest. Son familias que desean llevarse un recuerdo de su estancia. Los imanes continúan liderando las ventas por su tamaño reducido y facilidad para transportarlos en el equipaje, aunque las camisetas y las bolsas también registran una buena acogida, especialmente aquellas vinculadas a la cultura y las tradiciones locales.

Colección de imanes hechos exprofeso sobre Castellón, para la tienda del aeropuerto. / Mediterráneo

El sueño de colaborar con clubes deportivos de referencia

Otra tendencia que han detectado es la gran demanda en la compra de recuerdos por adolescentes que visitan la provincia procedentes de Madrid para diversos torneos deportivos, periódicamente. Mihaela explica que uno de los propósitos es poder hablar con representantes del CD Castellón y del Villarreal CF para diseñar souvenirs o poder vender productos oficiales de estos referentes del fútbol provincial.

Por ahora, lo que sí tienen, son sus camisetas de souvenir -estas, del 2025- para turistas. "Creamos una ilustración en la que aparece el carajillo presente en cualquier bar de Castellón, el olivo y el almendro característico del paisaje de los pueblos próximos al aeropuerto, el Fadrí, la Concatedral de Santa María y el Ayuntamiento de Castelló -en una foto histórica que encontramos y nos gustó-", relata Mihaela.

Camiseta diseñada exprofeso para la tienda de souvenirs, con símbolos como el Fadrí o el carajillo. / Mediterráneo

Otras tiendas en el aeropuerto: del duty free a Agut de Benlloch

El aeropuerto de Castellón cuenta con otros servicios como la Tourist Info de información turística, dos cafeterías y otras dos tiendas, que se suman a la de los souvenirs, pero en la sala de embarque: el duty free y la tienda Agut de Benlloch, con productos locales y artesanales ideales "para regalar o llevarte un recuerdo. Calidad, proximidad y tradición, justo antes de despegar".

Duty free en la sala de embarque. / Mediterráneo