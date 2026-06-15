Dos centros privados y tres públicos sacan las mejores notas de la Selectividad en Castellón

Las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) no solo deciden con qué nota aspiran los estudiantes a entrar en la universidad. También funcionan como un termómetro del rendimiento de los centros educativos. Los resultados publicados el pasado viernes permiten radiografiar el nivel de los institutos de Castellón a partir de la nota media obtenida por sus alumnos en la fase obligatoria. En la provincia se presentaron 2.953 jóvenes y el 95,78% logró superar la prueba. La media fue de 6,415 sobre 10, prácticamente idéntica a la registrada el año pasado.

En Castellón, y según el informe estadístico de la PAU de junio que elabora la Conselleria de Educación, el centro privado Lledó International School ha sido el que ha obtenido una mejor media en la fase obligatoria, con un 7,680. Le siguen el centro privado Torrenova de Betxí, con un 7,584; y el IES Ramón Cid de Benicarló, con un 7,121. En los dos primeros casos resultaron aprobados el 100% de los estudiantes que se presentaron a la antigua Selectividad (45 en Lledó International School y 23 en Torrenova), mientras que en el caso del Ramón Cid superaron la prueba el 98,4% de los 65 alumnos matriculados.

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También superan el 7 el IES L’Alcalatén, de l’Alcora, con un 7,103, y el IES Pere-Enric Barreda i Edo, de Benassal, con un 7,078. Por debajo, pero todavía entre los mejores resultados provinciales, aparecen el IES Professor Broch i Llop, de Vila-real, con un 6,879; el IES Matilde Salvador, de Castelló, y el colegio concertado Madre Vedruna Sagrado Corazón (Carmelitas), también de la capital, ambos con un 6,8454; el IES Miralcamp, de Vila-real, con un 6,840; y el IES Bovalar, de Castelló, con un 6,816.

Valenciano, la nota más baja

Por asignaturas comunes, los estudiantes examinados en Castellón obtuvieron un 5,71 de media en Castellano; un 6,32 en Historia de España y un 5,29 en Valenciano. Esta última fue la materia común con una nota más baja y también con menor porcentaje de aprobados, un 58,73%.

En las materias de modalidad y específicas, las mejores medias de Castellón se registraron en Francés, con un 9,03; Análisis Musical, con un 8,68; Técnicas de Expresión Graficoplásticas, con un 8,59; y Artes Escénicas, con un 7,74. También destacan Diseño, con un 7,43; Literatura Dramática, con un 7,23; Dibujo Artístico, con un 7,19; e Inglés, con un 7,60.

En el bloque científico y tecnológico, Física alcanzó un 6,71 de media en Castellón; Matemáticas II se situó en el 6,40 y Química en el 6,06. Biología quedó en el 6,53, mientras que Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales registró un 5,57.

Entre las materias con resultados más bajos figuran Ciencias Generales, con un 5,05; Dibujo Técnico II, con un 5,73; Geografía, con un 5,83; e Historia del Arte, con un 5,75.