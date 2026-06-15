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Cerco a los pisos turísticos en Castellón: ofensiva contra el fraude con dos inspecciones al día

La administración autonómica refuerza la vigilancia con 813 controles para supervisar el cumplimiento de la normativa

Un cajetín con las llaves de un apartamento turístico, en imagen de archivo.

Un cajetín con las llaves de un apartamento turístico, en imagen de archivo. / Ricardo Rubio - Europa Press

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Iván Checa

Iván Checa

Castellón

Cerco a las viviendas turísticas de Castellón. El Consell ha reforzado la supervisión de las empresas y alojamientos de este sector hasta registrar dos inspecciones al día de media en la provincia con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

La economía sumergida en este sector, su impacto sobre el mercado inmobiliario residencial y, por ende, la necesidad de una clara ordenación resulta uno de los caballos de batalla durante los últimos años, tanto desde la administración como a nivel ciudadano o de entidades empresariales.

En auge

Y es que, la actividad de las viviendas turísticas no deja de crecer. Con cerca de 14.000 inmuebles destinados a este uso y una de las concentraciones más elevadas de España, Castellón acumula 43.971 viajeros hospedados en este tipo de alojamientos hasta el mes de abril, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Resulta un 11,7% más en comparación con los 39.360 visitantes que se contabilizaron en el mismo periodo del ejercicio anterior. Este repunte se traduce en precios más elevados, con una subida interanual que ronda el 6%.

Mientras, el territorio castellonense suma, en concreto, un total de 813 actividades inspectoras durante el ejercicio del 2025 vinculadas a la actividad de las viviendas turísticas, según el último balance del plan de inspección publicado por la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio.

Descripción de la actividad inspectora sobre el sector turístico en Castellón.

Economía sumergida

Dicha cifra crece ligeramente respecto al ejercicio anterior (5,8% más). En concreto, tal y como detalla la memoria de la administración autonómica, la actividad inspectora en suelo castellonense se reparte entre 385 controles a actividades y firmas turísticas, 62 comprobaciones del cumplimiento de la normativa en pisos turísticos, 34 intervenciones en bloques y 300 supervisiones contra el intrusismo y la economía sumergida dentro de este segmento de alojamientos.

A estas inspecciones se suman los distintas depuraciones del censo acometidas por el Consell para asegurar que las viviendas turísticas aportan el NIF, la referencia catastral o el correspondiente informe de compatibilidad urbanística de la actividad. Solo en el 2025 se retiraron del registro 1.857 inmuebles en Castellón, proceso que aún está en marcha.

Otros establecimientos

Por otro lado, como es habitual, la Generalitat mantiene la supervisión de otro tipo de establecimientos del sector turístico. Durante el año pasado, los establecimientos hoteleros castellonenses sumaron 39 inspecciones entre diferentes líneas de acción, los alojamientos rurales contabilizaron 32 y los albergues, cinco.

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También se realizaron dos inspecciones para perseguir el intrusismo y la economía sumergida entre los guías de turismo, 18 controles en campings y 15 en firmas del ámbito de turismo activo.

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