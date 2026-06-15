Un destino turístico de Castellón, entre los preferidos en España para este verano

El litoral español se "consolida" como destino preferido por los españoles para sus vacaciones de verano este año, según de datos de reservas, que muestran que estas costas concentran el 78% de las estancias en el segmento hotelero.

Los destinos del litoral, según detalla el estudio de la plataforma Atrápalo, representan el 68% de las reservas, mientras que las Canarias tienen el 6% y las Baleares el 4%. Al frente se sitúa Mojácar (Almería), que "lidera por primera vez" con un 7,31% de las reservas, adelantando a destinos más afianzados como Benidorm (5,18%) y Roquetas de Mar (4,70%).

La Costa Dorada, con Salou, La Pineda y Cambrils (Tarragona), también se sitúa entre los lugares más solicitados por los viajeros, sumando el 10,72% de las reservas, a las que hay que añadir la demanda de Salou-PortAventura (Tarragona), con el 1,39%.

Destaca la presencia de Mazagón (2,28%) e Islantilla (1,40%) entre los 15 primeros puestos, y también figuran destinos "más tradicionales" como Peñíscola con el 2,65% de las reservas, Chipiona con el 2,35%, Gandía con el 1,97%, Lloret de Mar (Girona) con el 1,62% y Benalmádena con un 1,52%.

Noruega o México a nivel internacional

A nivel internacional, Noruega dobla su demanda (+101,3%), México (Riviera Maya) crece un 36,7% y Grecia sube un 28,5%, y la plataforma también destaca otros destinos de larga distancia como Costa Rica, Caribe, Japón, Vietnam, Uzbequistán o Colombia.

Además, las reservas de viajes a Estados Unidos aumentan un 53% durante las fechas de la Copa Mundial de la Fifa 2026, con Nueva York y Florida. El director de Producto y Operaciones de Atrápalo, Roberto Ramos, considera que "se trata de una tendencia que refleja una apuesta por destinos de largo radio y mayor valor experiencial".

Los destinos internacionales que más bajan en reservas este verano son Cuba (-98,5%), Egipto (57,5%), "dos países muy afectados por la inestabilidad política internacional", añade Ramos.

En cuanto a producto, la fórmula de vuelo y hotel denominada Dynamic Packaging consigue un crecimiento del 4,3% en demanda y del 6,6% en valor respecto al verano anterior, y "se consolida" como la modalidad de viaje independiente más elegida en Atrápalo.

Antelación en las reservas

Los datos de reservas para el verano de 2026 confirman que la antelación media de compra se sitúa en 144,9 días, casi 5 meses, con destinos como Alcalà de Xivert (164 días), Mazagón (161 días) o Islantilla (156 días) que superan "ampliamente" esa media.

La estancia media alcanza las 3,95 noches y el precio medio por noche se sitúa en los 235,78 euros, con destinos de costa peninsular que oscilan entre los 187 euros de Alcalà de Xivert (Castellón) y los 325 euros de Chipiona. Ramos ha añadido que la ocupación media por habitación es de 2,92 personas, con un "perfil consistente con familias y pequeños grupos de amigos".