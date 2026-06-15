La Diputación de Castellón facilita a los ayuntamientos la aplicación de políticas de transparencia, participación y gobierno abierto

La Diputación de Castellónfacilita a los ayuntamientos la aplicación real de políticas de transparencia, participación ciudadana y gobierno abierto.

La diputada de Transparencia y Participación Ciudadana, María Tormo, ha presentado este lunes la publicación Guía práctica para abrir la administración local. Retos y oportunidades de la transparencia y la participación ciudadana en la administración local valenciana, editada bajo el paraguas de la Red de Gobernanza Local de la Comunitat Valenciana por la Diputación de Castellón, que ostenta su presidencia.

Esta guía nace con una vocación eminentemente práctica y que se enmarca en el trabajo que la institución provincial viene impulsando para acompañar a los municipios en la mejora de sus políticas públicas. Tal y como ha señalado María Tormo, “esta guía representa el compromiso de la Diputación de Castellón con una administración local más abierta, más cercana y más útil para la ciudadanía”.

"Fortalecer la confianza"

En este sentido, la diputada ha subrayado que “la transparencia y la participación ciudadana no son únicamente obligaciones legales, sino herramientas esenciales para fortalecer la confianza de los vecinos y vecinas en sus instituciones”.

“La apertura institucional no es una moda ni una opción secundaria. Es una exigencia democrática y una oportunidad para mejorar la calidad de las decisiones públicas. Con esta guía queremos acompañar a los municipios en ese camino compartido hacia una administración más clara, más participativa y más conectada con la ciudadanía”, ha expresado la diputada provincial.

Tormo ha incidido en que "desde la Diputación de Castellón entendemos que nuestra función es estar al lado de los ayuntamientos, especialmente de aquellos que cuentan con menos recursos, para ayudarles a transformar principios como la transparencia, la rendición de cuentas o la participación en acciones concretas y aplicables”.

La guía aborda, desde un enfoque claro y aplicado, el marco jurídico y normativo de la transparencia y la participación ciudadana, los principales retos que afrontan las entidades locales, las oportunidades que ofrecen estas políticas para mejorar la gestión municipal, así como herramientas prácticas, metodologías, formación, casos reales y recomendaciones estratégicas.

Entre los contenidos de la publicación destacan los desafíos organizativos, técnicos y culturales que encuentran muchos ayuntamientos para impulsar la transparencia municipal; la necesidad de mejorar la comunicación pública y el lenguaje claro; el diseño de procesos participativos de calidad; el desarrollo de portales de transparencia y participación; la capacitación del personal técnico y de los responsables públicos; y la importancia de evaluar los resultados de las políticas de gobierno abierto.

"Una herramienta útil"

Tormo ha insistido en que “no se trata de añadir más cargas a los municipios, sino de ofrecerles una herramienta útil para ordenar el trabajo, mejorar la relación con la ciudadanía y avanzar de forma progresiva hacia administraciones más abiertas”. “La guía no pretende ser un documento teórico, sino una hoja de apoyo para pasar del cumplimiento formal a una verdadera cultura de apertura institucional”, ha añadido.

Asimismo, la diputada ha puesto en valor el papel de la Red de Gobernanza Local de la Comunitat Valenciana como espacio de cooperación, intercambio de experiencias y desarrollo de proyectos comunes entre la Generalitat Valenciana, las diputaciones provinciales, los municipios y las mancomunidades. “La Red nos permite trabajar todas las administraciones en una misma dirección, compartir aprendizajes y generar herramientas que sirvan al conjunto del municipalismo”, ha señalado.

En este sentido, la diputada provincial ha recordado que la Diputación de Castellón está liderando, desde la Presidencia de la Red, proyectos orientados a incrementar la adhesión de nuevas entidades locales, impulsar buenas prácticas, promover la colaboración interadministrativa y reforzar la capacidad de los municipios para desplegar políticas de transparencia y participación ciudadana.

La publicación presentada este lunes se suma a otras iniciativas impulsadas por la Diputación de Castellón en materia de gobierno abierto, transparencia, datos abiertos, participación ciudadana e innovación pública, con el fin de consolidar una administración provincial y local “más transparente, accesible y cercana a las necesidades reales de los pueblos y ciudades de la provincia”, ha añadido María Tormo.