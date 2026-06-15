Educación contacta con los 12 equipos directivos dimitidos en Castellón durante la huelga para ver si ratifican su renuncia

La Conselleria de Educación está en contacto con los equipos directivos de centros públicos valencianos que presentaron su dimisión en el marco de la huelga en la enseñanza no universitaria que se ha desarrollado durante un mes en la Comunitat Valenciana para ver si ratifican su renuncia. Ha concretado que de los 1.680 centros educativos de la Comunitat, se han registrado 71 dimisiones de equipos directivos en la provincia de Valencia, 12 en la provincia de Castellón y otros 11 en la de Alicante.

Así lo ha puesto de manifiesto la titular de este departamento, Carmen Ortí, en una entrevista realizada en 'Les Notícies del Matí' de À Punt, recogida por Europa Press, al ser preguntada por la situación de los equipos directivos de colegios que presentaron su dimisión durante la huelga.

Al respecto, la consellera ha explicado que estos equipos han soportado "mucha presión" puesto que son los encargados de que el sistema funcione y de que todas las personas implicadas en el procedimiento tengan asegurados sus derechos.

Algunas de estas dimisiones, ha concretado, se debe a que hay personas que se han visto "desbordadas" y necesitaban un cambio en sus funciones y, otras, debido a que querían mostrar su apoyo a las reivindicaciones y como medida de presión ante la propia Administración.

Irreversible

Estas personas, ha continuado, concretaron que su dimisión, en caso de aceptarse, sería reversible si la situación mejoraba, algo que "administrativamente es imposible", ha recalcado. Por este motivo, la consellera ha avanzado que están estableciendo contacto con estos equipos directivos para ver si ratifican su dimisión o la retiran.

"Ser docente no es nada fácil"

La consellera, como profesora que es desde 1991, ha afirmado que ser docente hoy en día "no es nada fácil" y ha asegurado que comparte las reivindicaciones de los centros pero, ha matizado, "lo que hoy se pide no sale de ahora ni desde que yo estoy en el cargo. Es algo que lleva mucho tiempo y las soluciones no pueden aplicarse de un día para otro", ha apostillado.

Preguntada por si cree que se podrá alcanzar un acuerdo global en septiembre, ha dicho: "Hay intención por las dos partes de llegar a acuerdos lo más pronto posible y eso es un punto de partida muy importante".

La consellera ha subrayado que en un mes han conseguido avanzar en las negociaciones y han llegado a acuerdos, algo que es "muy positivo", sobretodo para los alumnos, docentes y familias. "La huelga está suspendida y el balance, en principio, es positivo, aunque somos conscientes de que queda mucho trabajo por hacer y está en nuestra mano. Hay un diálogo totalmente abierto", ha señalado.

La subida salarial

Interpelada por si hay margen de maniobra en los aspectos no aceptados por los sindicatos, la consellera ha insistido en que las negociaciones "continúan abiertas". "Es muy importante destacar que de toda la subida presupuestaria que el Consell aplica para 2026, tres de cada 10 euros que se invertirán en ese incremento irán directos a educación, un total de 3.338 millones de euros para un plan plurianual, lo que demuestra la voluntad del Consell por la escuela publica valenciana", ha subrayado.

"Ahora --ha añadido-- hay acuerdos aceptados mayoritariamente por algunos sindicatos y estamos en un momento en el que es necesario centrarnos y ponernos a trabajar para que esté preparado el curso en septiembre. Tendremos que combinar la modalidad de continuar con las negociaciones y preparar el inicio de curso escolar".

La consellera, preguntada por un tema sensible en la negociación como es el salario, ha indicado: "La oferta de 200 euros es bastante ambiciosa porque su aplicación está planteada tan solo en 15 meses. Esto formará parte del complemento especifico y tienen una senda clara". "Nos gustaría avanzar en conversaciones y que la subida salarial se hiciera efectiva a partir de septiembre de 2026", ha señalado.

Ratios

Por otro lado, respecto a las ratios, Ortí ha indicado que los sindicatos planteaban una bajada "drástica", puesto que era pasar de 25 alumnos en Infantil y Primaria a 15. "Si se aplicara este ratio de 15 alumnos seria necesario construir al menos un tercio más de centros que los que hay en estos momentos en la Comunitat, una medida muy difícil de hacer". "Lo más importante es que uno debe ser cuando pide algo que realmente es posible llevarlo adelante", ha puntualizado.