Europa vs. aerolíneas: paso adelante para blindar las indemnizaciones por retrasos y evitar cobros por sentarse con los hijos en el avión

Movimiento en la batalla legislativa Europa-aerolíneas. La Unión Europea ha dado este lunes un paso adelante para blindar las indemnizaciones por retrasos a millones de usuarios del avión al aprobar el Parlamento por unanimidad la revisión del reglamento sobre los derechos de los pasajeros.

Un avance que tendrá el colofón en el pleno de julio, donde está prevista la votación definitiva. El eurodiputado de los Verdes, el castellonense Vicent Marzà (Compromís), ha celebrado esta decisión, pues en la práctica el acuerdo mantiene sin recortes los importes de compensación, conserva los tramos por distancia y preserva el umbral de las tres horas de retraso, el punto más en el aire, ya que el Consejo había llegado a proponer elevarlo hasta las cinco o seis horas, lo que habría dejado fuera a la mayoría de quienes hoy pueden reclamar.

"Hemos protegido un derecho que estaba directamente amenazado. Mantener las tres horas y los importes intactos significa que millones de personas seguirán pudiendo reclamar lo que les corresponde. Ese era el suelo, y no lo hemos tocado", afirma Vicent Marzà.

"Cambio en las reglas de juego"

Según explica, la gran novedad es que ese derecho "dejará de ser invisible". Las aerolíneas tendrán que informar automáticamente a cada pasajero cuando tenga derecho a compensación y explicarle con claridad cómo reclamar. "Un derecho que no se conoce no sirve de nada. A partir de ahora será la compañía la que tenga que avisarte, no tú quien pelee a ciegas. Esto cambia las reglas del juego a favor del ciudadano", señala el eurodiputado.

El acuerdo también incluye que las aerolíneas no podrán separar a los menores de sus familias para cobrarles por sentarse juntos, y las personas con movilidad reducida tendrán derecho a compensación si pierden un vuelo por falta de la asistencia obligatoria.

Contra los precios "engañosos"

Asimismo, se ataca a las prácticas de "precios engañosos", ya que los comparadores y los buscadores deberán mostrar las tarifas con el equipaje de mano incluido. "Se acabó el precio gancho. Hasta ahora te enseñaban un billete por 40 euros y al final acababas pagando 80 por llevar la maleta de mano. Eso se termina: a partir de ahora el precio que ves incluye el equipaje de mano, y podrás comparar los vuelos sabiendo lo que vas a pagar de verdad", celebra Marzà.

El pacto refuerza además la lista cerrada de circunstancias extraordinarias, prohíbe las tasas no-show en los vuelos de vuelta, elimina cobros por errores ortográficos en el nombre y consolida la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE.

"Que hayamos tenido que pelear más de una década para que un ciudadano no pierda su compensación dice mucho de quién ha estado marcando el paso en este expediente. Los derechos de los pasajeros no son un favor que las aerolíneas conceden ni una factura que negociar a la baja: son una protección básica, y Europa no puede permitir que las escriban las compañías", afirma Marzà.

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El castellonense concluye afirmando que "hoy hemos frenado el recorte y hemos ganado terreno, pero seguimos sin garantizar el equipaje de mano gratuito que este Parlamento votó y que el sentido común reclama. Hay que reconocer que, durante esta negociación, España ha sido el único gobierno que ha defendido esta posición hasta el final sin ceder a las presiones de las aerolíneas. Junto a quienes han mantenido esa defensa vamos a seguir trabajando para que los derechos de los pasajeros sigan avanzando. Este acuerdo es el punto de partida para ir a por más".