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Naix Aules Socarrades, una plataforma castellonenca per mesurar la temperatura real a les aules valencianes

La iniciativa està impulsada per l'AFA del CEIP Censal

Un ventilador en una aula en plena onada de calor.

Un ventilador en una aula en plena onada de calor. / RAFA ARJONES

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Ramón Pérez

Castellón

S’ha posat en marxa Aules Socarrades (www.aulessocarrad.es), una plataforma col·laborativa que recull i visibilitza dades reals de temperatura dins dels centres educatius del País Valencià amb l’objectiu, segons els impulsors, "d’evidenciar l’impacte de la calor sobre la salut i les condicions d’aprenentatge".

La iniciativa està impulsada per l’AFA del CEIP Censal (Castelló), en col·laboració amb la comunitat educativa EduTicTac, i naix de la necessitat de posar dades a una problemàtica llargament normalitzada. “Durant massa temps, la calor a les aules s’ha assumit com una situació inevitable. Però el que no es mesura es pot negar, i el que es mesura obliga a actuar”, expliquen des del projecte en una nota de premsa aquest dilluns.

Dispositius de mesura

Aules Socarrades permet a centres i famílies instal·lar dispositius senzills de mesura (amb instruccions disponibles a la web) i contribuir a la creació d’un mapa col·lectiu amb dades en temps real. Aquesta informació pretén servir com a eina per visibilitzar "la realitat dels centres, protegir la salut de l’alumnat i reforçar la capacitat d’incidència de la comunitat educativa".

El projecte es defineix com una iniciativa independent, apartidista i col·laborativa, oberta a la participació de tota la comunitat educativa. "En un context d’emergència climàtica, les condicions tèrmiques a les aules esdevenen una qüestió de salut pública que, segons els promotors, requereix respostes estructurals", han dit.

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Des de l’equip promotor volen agrair explícitament la cessió del codi i del plantejament original per parts dels catalans Aules que Cremen, que han fet possible replicar aquesta eina i estendre-la a nous territoris.

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