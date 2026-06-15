Naix Aules Socarrades, una plataforma castellonenca per mesurar la temperatura real a les aules valencianes
La iniciativa està impulsada per l'AFA del CEIP Censal
S’ha posat en marxa Aules Socarrades (www.aulessocarrad.es), una plataforma col·laborativa que recull i visibilitza dades reals de temperatura dins dels centres educatius del País Valencià amb l’objectiu, segons els impulsors, "d’evidenciar l’impacte de la calor sobre la salut i les condicions d’aprenentatge".
La iniciativa està impulsada per l’AFA del CEIP Censal (Castelló), en col·laboració amb la comunitat educativa EduTicTac, i naix de la necessitat de posar dades a una problemàtica llargament normalitzada. “Durant massa temps, la calor a les aules s’ha assumit com una situació inevitable. Però el que no es mesura es pot negar, i el que es mesura obliga a actuar”, expliquen des del projecte en una nota de premsa aquest dilluns.
Dispositius de mesura
Aules Socarrades permet a centres i famílies instal·lar dispositius senzills de mesura (amb instruccions disponibles a la web) i contribuir a la creació d’un mapa col·lectiu amb dades en temps real. Aquesta informació pretén servir com a eina per visibilitzar "la realitat dels centres, protegir la salut de l’alumnat i reforçar la capacitat d’incidència de la comunitat educativa".
El projecte es defineix com una iniciativa independent, apartidista i col·laborativa, oberta a la participació de tota la comunitat educativa. "En un context d’emergència climàtica, les condicions tèrmiques a les aules esdevenen una qüestió de salut pública que, segons els promotors, requereix respostes estructurals", han dit.
Des de l’equip promotor volen agrair explícitament la cessió del codi i del plantejament original per parts dels catalans Aules que Cremen, que han fet possible replicar aquesta eina i estendre-la a nous territoris.
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