Oficial en el BOE: cómo acceder a los viajes del Imserso, fechas, precios, plazas y opciones desde Castellón

Ya es oficial. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha activado este fin de semana la nueva edición de los viajes subvencionados del programa de turismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, más conocido por sus siglas del Imserso. La publicación de la resolución da así el pistoletazo de salida a la edición que se disfrutará entre el mes de octubre de 2026 y el de junio de 2027 y contará con cerca de 11.000 plazas para la provincia de Castellón.

El popular programa estatal se adentra así en la primera fase, la de presentación de solicitudes. Es el trámite que deben hacer aquellos posibles beneficiarios que no hayan participado en anteriores ediciones. Se deberá completar, preferentemente, por sede electrónica (https://sede.imserso.gob.es/) del 22 de junio al 10 de julio de este año, ambos incluidos. No deberán volver a inscribirse las personas acreditadas para viajar en temporadas anteriores, que en este caso recibirán una carta con sus datos y preferencias.

¿Las fechas de las reservas?

Las reservas de los viajes en las agencias adheridas o los canales a distancia habilitados están previstas en esta ocasión de cara a los meses de septiembre u octubre. Como siempre, las opciones se dividen entre zonas costeras peninsulares, islas y turismo de escapada. Las estancias en el litoral y destinos insulares son de ocho días y siete noches o de diez días y nueve noches. En el caso de las escapadas en zonas urbanas o culturales, van de cuatro días y tres noches a seis días y cinco noches.

¿Qué destinos se ofrecen?

En el caso de Castellón, desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, del que depende el Imserso, confirman que la oferta será similar a la del año pasado, al prorrogarse el contrato adjudicado. En concreto, se vienen reservando para los residentes en la provincia un total de 10.848 plazas.

De ellas, más de la mitad son para la costa peninsular, con 5.460. Mientras, 2.830 castellonenses pueden pasar sus vacaciones subvencionadas en las islas Canarias y Baleares. Y completan el reparto las 2.558 plazas para los circuitos culturales, urbanos y de naturaleza.

¿Y cuánto cuesta?

Los precios oscilan entre los 132,91 y los 564,72 euros, dependiendo de la fecha de los viajes (si se realizan en temporada alta), si se contrata el transporte y su duración. A nivel estatal se reservan 7.447 plazas para las personas con menos recursos económicos con un precio fijo de 50 euros. Se conserva también el recargo de 100 euros para los repetidores, es decir, para aquellos beneficiarios que reserven un segundo (o sucesivo) viaje dentro de la misma temporada.

En detalle, para las salidas a la costa peninsular, los precios van de 224,63 a 370,39 euros sin transporte y de 244,04 a 409,22 con transporte. Si se opta por las islas, los viajes con desplazamiento oscilan de 285,29 a 564,72 euros. Sin traslados, varían de 224,28 a 370,52 euros. Los umbrales en el turismo de escapada, dependiendo de la opción, parten de 132,91 hasta los 412,51 euros.

Destinos, duración y precios de las plazas para la temporada 2026-2027 del Imserso. / MEDITERRÁNEO

¿Qué incluye?

Los viajes incluyen alojamiento en habitación doble, pensión completa con la excepción de las salidas a capitales de provincia que será en media pensión, transporte si se contrata, póliza de seguros colectiva y asistencia sanitaria complementaria y programa de animación sociocultural en los destinos costeros. Para beneficiarios individuales, se aplica un suplemento de 22 a 26 euros por noche.

En la otra cara están los alojamientos de la provincia que participan y que, en los últimos años, han ido retrocediendo poco a poco en número debido a los bajos precios que perciben los establecimientos hoteleros, que consideran insuficientes para asegurar la rentabilidad. De hecho, apenas una decena de los municipios de Peñíscola, Vinaròs y Orpesa lo hicieron en esta última convocatoria.