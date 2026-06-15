Patrimonio en peligro en Castellón: todos los monumentos amenazados por el abandono

Del siglo IX al siglo XX. Castillos, murallas, pinturas, edificios centenarios… El patrimonio arquitectónico de la provincia de Castellón es rico y variado, pero en ocasiones sufre situaciones de abandono que lo abocan a situaciones ruinosas e incluso a riesgo de desaparición. Eso es lo que ha sucedido con la Casa Bigorra de Nules, un edificio de estilo modernista construido a principios de los años 30 por la familia Bigorra en la Vila.

Esta construcción, una muestra del auge del mercado de la exportación de naranja en la Plana Baixa, que permitió el surgimiento de una nueva burguesía urbana, se encuentra en un estado de conservación “preocupante” y los propietarios acaban de solicitar su demolición.

La Casa Bigorra de Nules es el último edificio que ha entrado en la lista roja. / Hispania Nostra

Ante esta situación, la Casa Bigorra ha sido incluida en la lista roja de Hispania Nostra, una asociación no lucrativa que vela a escala nacional por la defensa, salvaguarda y puesta en valor de elementos patrimoniales en riesgo de desaparición.

Se trata del noveno monumento provincial que se incluye en este catálogo, que reúne más de 1.400 de toda España. Hispania Nostra inició este catálogo en 2007 para “ofrecer a la sociedad un cauce de participación en la defensa, conservación y mejora de su patrimonio cultural y natural”.

Cualquier persona o asociación puede presentar una solicitud de inclusión y, a partir de ahí, el comité científico de Hispania Nostra analiza las denuncias y solicita información para valorar el riesgo de desaparición del monumento.

Castillos y murallas en riesgo

En Castellón, el primero de los enclaves añadido a esta lista roja fue el castillo de Azuébar, que entró el 8 de enero de 2008. Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2006, esta construcción del siglo XII y de origen musulmán se encontraba en estado ruinoso. Sin embargo, en los últimos años, el Ayuntamiento ha invertido fondos para su rehabilitación.

La Torreta dels Moros se encuentra en estado de abandono en Vinaròs. / Mediterráneo

Por su parte, el 21 de enero del mismo año también fue señalado por su mal estado el castillo de Montornés de Benicàssim, por su abandono y continuo desmoronamiento. En este caso, la edificación se remonta al siglo X y los árabes la construyeron sobre restos de edificaciones romanas. También con consideración de BIC, está en ruinas.

Aparte, en noviembre de ese año 2008, se incluyó en este listado el recinto amurallado de Torralba del Pinar, otro Bien de Interés Cultural, que engloba las fortificaciones que rodearon al pueblo y se erigieron por los musulmanes entre el siglo IX y el XIII.

Desde 2021

El resto de patrimonio castellonense incluido en la lista roja ha entrado desde 2021. Así, la Casa Bigorra de Nules ha sido la última incorporación, pero el año pasado fueron los grafitis históricos de la muralla de Santa Bárbara de Peñíscola.

Supuestamente elaborados entre el siglo XVI y el siglo XVIII, la flota olvidada representa setenta y cinco embarcaciones, grabadas con un instrumento punzante. La muralla también es un BIC, pero las inscripciones presentan un estado de conservación muy malo, con manchas de humedad y signos de degradación.

Una imagen de la web de Hispania Nostra donde se muestran los monumentos en riesgo de desaparición en Castellón. / Mediterráneo

Los monumentos en riesgo de desaparición se completan con dos casos en Vila-real, otro más en Onda y uno más en Vinaròs. En 2022, el Molí de la Roqueta de Vila-real fue señalado por mostrar unas condiciones muy defectuosas y por los daños por abandono evidente por toda la superficie del inmueble. Su protección es municipal y data del siglo XIV.

Pinturas, molinos y ermitas amenazadas

En el convento del Carmen de Vila-real, en las pechinas de la iglesia se pueden contemplar pinturas del XVII, entre otros de Vicente Gosalbo, el máximo representante de la pintura barroca en el norte de la Comunitat Valenciana. Pero su estado de conservación es muy deficiente.

Se han perdido por desprendimiento diversas zonas de pintura y el resto corre el mismo peligro de desaparición definitiva. Su adición a la lista se produjo en 2023.

En noviembre de 2021, se sumó a este grupo de construcciones en riesgo de desaparición la ermita de Santa Bárbara de Onda. Bien de Relevancia Local (BRL), fue construida en el siglo XVI y fue incendiada el 20 de agosto de 1836, por ser considerada guarida de carlistas, lo que impulsó su estado actual de abandono.

Además, hace dos años, en 2024, entró dentro de este grupo la Torreta del Moros de Vinaròs, un BIC más que, según Hispania Nostra, está en un estado "de total abandono y degradación, amenazando el derrumbe de los actuales restos del alzado de la esquina norte de la torre". La construcción data del siglo XI.