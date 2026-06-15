PortCastelló busca nuevos tráficos especializados en la feria mundial de carga de proyecto

PortCastelló lleva esta semana a Rotterdam su estrategia para captar nuevos tráficos especializados y reforzar su papel como nodo logístico en el Mediterráneo. El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, y el director del puerto, Manuel García, participan del 16 al 18 de junio en Breakbulk Europe 2026, considerada la principal feria mundial de carga de proyecto.

La presencia de PortCastelló en este encuentro tiene como objetivo consolidar y ampliar su posición en los mercados de carga general y mercancías especializadas, así como impulsar nuevas oportunidades de negocio con operadores internacionales.

Durante la feria, el departamento Comercial de la Autoridad Portuaria ha cerrado más de una decena de encuentros con navieras y operadores logísticos. En estas reuniones, PortCastelló está presentando sus ventajas competitivas en el arco mediterráneo y analizando las necesidades del sector para detectar oportunidades que puedan traducirse en nuevos tráficos, escalas regulares o servicios especializados.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha destacado la amplia superficie disponible en el puerto para la implantación de nuevas empresas y su capacidad de crecimiento. Según ha señalado, estos factores refuerzan la competitividad de PortCastelló y su proyección como nodo logístico clave en el Mediterráneo.

Ibáñez también ha subrayado el potencial del puerto en sectores con elevadas perspectivas de desarrollo, como las energías renovables, la industria pesada y el sector químico, actividades vinculadas precisamente a la carga de proyecto y a operaciones logísticas de alto valor añadido.

Breakbulk Europe se ha consolidado como el principal foro europeo dedicado a la carga general no contenerizada y a la carga de proyecto. La cita reúne a más de 12.000 profesionales procedentes de más de 120 países, lo que la convierte en un escaparate estratégico para los puertos que buscan reforzar su posicionamiento comercial.

PortCastelló participa en la feria bajo el paraguas de Puertos del Estado, dentro del stand “Ports of Spain”, junto al resto de autoridades portuarias españolas.