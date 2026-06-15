La UJI ofrece nuevas dobles titulaciones y planes de estudio renovados para el próximo curso
La Jaume I amplía su oferta académica con 2.873 nuevas plazas en 40 grados y dobles grados
La Universitat Jaume I ofrece un total de 2.873 nuevas plazas distribuidas en 40 grados y dobles grados para el próximo curso 2026-2027, una oferta académica a la que el nuevo estudiantado interesado ya puede preinscribirse dentro del proceso de preinscripción única de la Comunitat Valenciana que permanecerá abierto hasta el próximo 3 de julio a las 14.00 horas.
La preinscripción se puede formalizar a través del portal https://universitats.gva.es/es/preinscripcio-universitaria y los resultados se publicarán en la web el 10 de julio a partir de las 11.00 horas. Además, habrá un periodo de reclamaciones del 13 al 15 de julio, hasta las 14-00 horas.
Entre las principales novedades de la oferta académica de la UJI para el próximo curso destacan dos nuevas dobles titulaciones: el Doble Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Comunicación Audiovisual y el Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Humanidades.
Asimismo, la Universidad pone en marcha el Programa de Recorrido Académico Sucesivo PARS-IA Internacional en Ingeniería Industrial vía Ingeniería en Tecnologías Industriales que permite obtener simultáneamente las titulaciones del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y el Máster en Ingeniería Industrial por la Universitat Jaume I, y el título de Ingeniería de los Institutos Nacionales de Ciencias Aplicadas (INSA) de Francia.
Antes se accedía a este itinerario por solicitud dentro del antiguo programa EURUJI, pero este año, por primera vez, el programa se selecciona por preinscripción y cuenta con 18 plazas.
Un total de 13 grados de la oferta académica también inician nuevos planes de estudios que actualizan contenidos y metodologías para ajustarse a las demandas del mercado laboral y para adaptarse a la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU).
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