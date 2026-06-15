València se ha convertido esta semana en punto de encuentro internacional para abordar uno de los grandes retos del sector del agua, los residuos y la bioenergía: transformar la materia orgánica en energía renovable, recuperar nutrientes y avanzar hacia una gestión más circular de los recursos.

Este ha sido el eje de la 19ª edición del IWA World Conference on Anaerobic Digestion IWA AD19, el congreso internacional de referencia en digestión anaerobia, celebrado del 9 al 13 de junio en el Palacio de Congresos de València, que ha reunido a cerca de 750 asistentes.

En este contexto, las valencianas Facsa y Sitra, integradas en la división de Agua y Medioambiente de Nealis, han tenido una presencia destacada como patrocinadoras del encuentro y han mostrado algunos de sus proyectos de innovación en gestión del agua urbana e industrial, producción de biogás y biometano, y valorización de residuos.

Digestión anaerobia

Las valencianas Facsa y Sitra muestran en València cómo transformar los residuos del agua en energía renovable y nuevos recursos / MEDITERRÁNEO

La digestión anaerobia es un proceso mediante el cual microorganismos descomponen materia orgánica en ausencia de oxígeno. A partir de este tratamiento se obtiene biogás, que puede transformarse en biometano, un gas renovable, además de otros recursos aprovechables, como fertilizantes o nutrientes recuperados.

Agua urbana como fuente de energía

Durante el congreso, Facsa ha mostrado cómo las infraestructuras de tratamiento de agua urbana pueden convertirse también en una fuente de energía y recursos aprovechables. Entre los ejemplos presentados destaca el proyecto ENEDAR, una solución orientada a transformar los residuos de depuradora en energía y fertilizantes sostenibles, así como distintos avances para mejorar la eficiencia de las instalaciones mediante la optimización de sus procesos.

De la innovación a las plantas reales

Por su parte, Sitra ha presentado en el ámbito industrial los resultados de SERENA, un proyecto centrado en el diseño, construcción y operación de una planta piloto para recuperar nutrientes y otros recursos aprovechables a partir de residuos orgánicos.

Este proyecto permite avanzar en la combinación de distintas tecnologías de tratamiento para dar respuesta a determinados tipos de residuos industriales, abriendo nuevas oportunidades para su aprovechamiento, valorización y reincorporación a nuevos ciclos productivos.

La aplicación real de estas soluciones también ha estado presente en el congreso a través de la realidad virtual. En el stand de las compañías, los asistentes han podido realizar un recorrido guiado por una planta de biometano automatizada y conocer de forma inmersiva cómo funciona el proceso de digestión anaerobia en una instalación que produce gas renovable e inyecta biometano a la red.

En conjunto, la participación de Facsa y Sitra en IWA AD19 ha puesto de manifiesto que la mejora tecnológica ya ha consolidado la digestión anaerobia como una herramienta estratégica para avanzar hacia modelos más circulares, eficientes y resilientes, especialmente en un contexto regulatorio que exige recuperar más recursos, reducir consumos y aprovechar mejor los residuos.

Sobre Facsa

Facsa, empresa origen de Nealis, con más de 150 años de experiencia en la gestión del ciclo integral del agua e impulsora de nuevas actividades que derivan de esta gestión, como es la valorización de residuos y la bioenergía, cuenta con un equipo de más de 1.500 profesionales desplegados por sus nueve delegaciones en toda España,

La compañía gestiona más de 260 estaciones depuradoras que dan servicio a una población equivalente de 2.350.000 habitantes y suministra agua potable cada día a más de 2.500.000 personas de más de 300 poblaciones. La tecnología y la innovación son sus grandes aliados para hacer frente a los retos que estás marcando el futuro del sector del agua.

Sobre SITRA

SITRA, perteneciente al grupo empresarial Nealis, ofrece soluciones y servicios integrales e innovadores para la gestión eficiente y sostenible del agua en la industria, de la generación de gases renovables y de la producción de biofertilizantes. Dentro de su gama de soluciones de ingeniería medioambiental ejecuta proyectos de plantas de biometano y de gestión de agua industrial bajo la modalidad EPC.

Realiza una importante apuesta por la actividad innovadora e investigadora, para dar con soluciones dirigidas a generar un mayor impacto ambiental positivo y para lograr que sus proyectos tengan una posición más competitiva.