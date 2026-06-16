Los 115 municipios de Castellón que aspiran a instalar cámaras en sus accesos con el nuevo plan de la Diputación

Una provincia protegida. Es el lema de la nueva estrategia activada por la Diputación que supondrá la instalación de cámaras de control de tránsito en 115 municipios menos de 5.000 habitantes de la provincia de Castellón y sus pedanías.

La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, ha presentado este martes el plan, que avanzó en una entrevista concedida a Mediterráneo, y que echa a andar este mismo año, con la intención de que se empiecen a instalar las cámaras a principios del 2027. En total, según ha detallado Barrachina, se prevé repartir 451 dispositivos de vigilancia a lo largo de la provincia, con una inversión que asciende a 4,4 millones de euros.

La dirigente, ante una amplia representación de alcaldes de localidades beneficiarias, ha afirmado que se trata de "un proyecto innovador y pionero en la provincia", que nace "de la escucha activa, el contacto permanente y el compromiso firme de esta casa en continuar ofreciendo soluciones a los pueblos".

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Más seguridad

Barrachina ha ensalzado que, como se ha demostrado en poblaciones que ya cuentan con este sistema, se reforzará la seguridad de los vecinos, la protección de los espacios públicos y la capacidad de prevenir problemas. "Hace muchos meses que trabajamos de la mano de expertos que nos han asesorado", han añadido la presidenta, detallando que durante el proceso se han identificado accesos clave, necesidades de cada municipio y determinado la solución técnica. Además, se recurre a una tecnología avanzada, ajustada a normativa y respetuosa.

El plan afronta ahora su primera fase, consistente en la adhesión de las poblaciones, que ya han recibido un estudio previo con ubicaciones propuestas y un modelo de decreto de alcaldía, que deberán aportar firmado antes del 23 de junio.

Alcaldes de las localidades beneficiarias han acudido a la presentación. / MEDITERRÁNEO

El diputado de Ingeniería Interna, José María Andrés, ha concretado acompañado de los técnicos José Manuel Fabra y José Manuel Castillo que la intención de la institución pasa por poder licitar el suministro de los dispositivos y su instalación a lo largo de este mismo año. Y es que, como ha asegurado, será la Diputación la que gestione el proceso de forma unificada, no suponiendo de inicio ninguna carga económica para los consistorios.