Agrio final para un gigante citrícola de Castellón: entra en fase de liquidación

Es uno de los gigantes del sector citrícola de Castellón y su futuro más inmediato pasa por la liquidación. La empresa Agribur, con dos centros de producción en la Vall d’Uixó y que se declaró en concurso de acreedores en julio del 2025, no ha encontrado solución a sus graves problemas económicos y entra en fase de liquidación. El proceso supone el punto y final de una mercantil que movía cerca de 30 millones de kilos de naranjas y mandarinas al año y daba trabajo a más de 600 personas.

La sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Castellón ha dictado un auto por el que acuerda el cierre de la fase común del concurso de Agribur, Store Mech y Mecho Segarra Holding y la apertura de la fase de liquidación, según publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE). El inicio de la liquidación implica el cierre o extinción de la mercantil, la venta de sus activos y el pago forzoso a los acreedores. El administrador concursal dispone ahora de quince días (prorrogables otros 15) para presentar al juez un plan de liquidación en el que debe detallar qué bienes tiene la empresa, cómo pretende venderlos y en qué calendario se realizarán las operaciones.

El inicio de la fase final del concurso de Agribur se produce casi un año después de que este gigante citrícola de la Plana Baixa activara un ERE que afectó a toda la plantilla (433 personas de Agribur y cerca de 200 de Store Mech). Los sindicatos impugnaron las indemnizaciones que planteó la empresa de la Vall (20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades de salario) y el juzgado les dio la razón y declaró improcedentes los despidos, lo que conlleva el abono de las indemnizaciones máximas establecidas por la legislación laboral. No obstante, y como Agribur se declaró insolvente, fue necesario necesario acudir al Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), que abona las indemnizaciones con un límite de 30/12 días por año trabajado.

Exterior de las instalaciones de Agribur. / Mediterráneo

La plantilla de la empresa, integrada mayoritariamente por mujeres que trabajaban en la sección del manipulado y envasado de la fruta, todavía no ha cobrado las indemnizaciones. Lo hará cuando el administrador concursal certifique la deuda de la mercantil y el juzgado dicte un auto estableciendo las cantidades que se adeudan a cada trabajador. No obstante, y pese a que el final del proceso está cada vez más cerca, los profesionales están impacientes. "La gente lo que quiere es cobrar lo que le corresponde y pasar página. Todo el mundo está a la espera de que el Fogasa pague", explican fuentes sindicales.

Agribur se dedica fundamentalmente a la exportación de cítricos y cuenta con dos centros de producción en la Vall: Agribur, especializada en clementinas y mandarinas con hoja, y Store Mech, donde se manipula y confecciona naranja y mandarinas sin hoja. La compañía acometió en 2021 una importante inversión y recurrió a fórmulas de financiación ajenas a la banca tradicional con el objetivo de ampliar su capacidad de producción.