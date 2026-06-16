Manuel Blanco, bombero en Castellón, se despide después de más de 35 años de servicio: "La adrenalina de cada servicio es como una droga"

Manuel Blanco se jubila después de 35 años y medio como bombero del Consorcio Provincial en el parque de Nules. Lo hace con la serenidad de quien mira atrás y sabe que tomó el camino correcto, aunque aquel camino empezara con una renuncia poco habitual: dejó una azulejera donde cobraba más para ponerse el casco, subir al camión y probar una vida nueva.

Nació en Córdoba en una familia numerosa, pero desde los cuatro años reside en Castellón. Antes de entrar en el cuerpo trabajaba como electromecánico en el sector azulejero, pero con 23 años decidió presentarse a la oposición de bombero. “Pasé unas pruebas similares a las de ahora. Una vez aprobadas vi que obraba más en la empresa que de bombero, pero tenía ganas de probar algo nuevo, era joven y no me he arrepentido nunca del cambio. Una de las mejores decisiones que he tomado en toda mi vida”, asegura hoy satisfecho.

Durante más de tres décadas, Manuel ha trabajado siempre en el Parque de Bomberos de Plana Baixa de Nules. Desde allí ha atendido emergencias en un territorio amplio, exigente y con una carga de trabajo que, según explica, no siempre se corresponde con los medios disponibles. “Ahora somos 60 bomberos en la base. En cada turno trabajan 12 bomberos, que son muy pocos para la población y territorio que abarcamos, pues llegamos desde Almassora hasta la frontera con Valencia y por el interior hasta Segorbe, donde hay otra pequeña base. Hay muchísimo trabajo y menos personal que por ejemplo en el parque del Ayuntamiento de Castelló, que solo abarca a la población de Castelló, que son 180.000 personas. Nosotros cubrimos unos 300.000 habitantes”.

El trabajo de bombero desde dentro

La vida de bombero, cuenta, engancha, pero también desgasta. No es solo un empleo ni una plaza fija. Es una forma de vivir la tensión, el riesgo y el servicio público desde muy cerca. “Lo he vivido intensamente, lo he disfrutado y lo he sufrido. No es una profesión más. Si no te gusta te lo tienes que dejar; de hecho algunos de los compañeros se lo han dejado porque no era lo que esperaban. Si vienes solo pensando que tienes seguridad laboral, una vez dentro descubres que es duro y no te compensa”.

Mediterráneo

Sus turnos han marcado también su rutina personal durante años. Manuel explica que la organización puede parecer cómoda desde fuera, pero no siempre lo es desde dentro: “Trabajas un día entero y después libras cuatro, pero es un poco engañoso porque después de estar 24 horas en tensión el día siguiente lo dedicas a descansar porque estás hecho polvo”.

En una carrera tan larga hay recuerdos que se quedan clavados. Los peores, admite, están ligados a los accidentes de tráfico. “Mi peor experiencia son los accidentes de circulación, que son horribles, sobre todo cuando hay niños de por medio. Por desgracia en este tiempo he tenido que acudir a muchos porque estamos en un punto negro de la circulación”.

Imágenes con algunas de las actuaciones de Manuel durante sus más de tres décadas de servicio. / Mediterráneo

También hay servicios que se recuerdan por la magnitud de lo vivido. Manuel no olvida su intervención en la dana de Valencia. Allí, dice, encontró una realidad mucho más dura que la que podía verse por televisión: “Recuerdo mucho cuando fuimos a la dana de Valencia. La gentes siempre es muy agradecida cuando le ayudas, pero ahí nos llegó a todos especialmente porque era gente que lo estaba pasando muy mal y no tenían nada. Fui el primer día y me encontré una catástrofe, parecía una zona de guerra, con la gente sin tener para comer ni beber. En la televisión se ve de una forma, pero allí se ve diferente, fue horrible. Algunos vecinos nos pedían que pasáramos a sus casas porque tenían dentro familiares fallecidos. El primer día no había nada. Carecían de todo, hacía falta más bomberos, sanitarios, policía… de todo. Hasta que no pasaron varios días no llegó la ayuda”.

Entre los incendios, hay uno que sobresale por encima del resto: el de Bejís. Manuel lo recuerda como el más duro que ha vivido en la provincia. “El peor fue el de Bejís, que me parece que es el más devastador de la provincia desde que hay registros. Ahí nos jugamos la vida porque había fuego por todas partes. Se hizo muy viral un vídeo de un camión de bomberos rodeado por las llamas y yo estaba ahí en ese camión. Eso era un infierno, no lo habíamos visto nunca”.

Raül Badenes

Y advierte de que un episodio así puede volver a producirse. “Desde luego. Castellón es una provincia muy montañosa y hay mucho monte abandonado. Limpiarlo es casi imposible. Antes con agricultura y ganadería estaba más controlado, pero ahora es todo maleza”.

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Ahora, con la jubilación, Manuel deja atrás guardias, avisos, noches largas y salidas en las que nunca se sabe qué espera al otro lado. Pero hay cosas que ya sabe que echará de menos: “Los compañeros y el trabajo, que si te gusta es adictivo. La adrenalina que generas en cada servicio es como una droga. Si no te gusta es otra cosa, pero normalmente tienes una vocación de servicio muy grande y lo disfrutas y sufres a partes iguales”.