Cambios en la cúpula provincial de Vox en Castellón

Cambios en la cúpula de Vox en Castellón. El comité ejecutivo provincial de la formación de extrema derecha ha incorporado un nuevo miembro para reforzar su estructura orgánica y consolidar el proyecto de crecimiento del partido.

Ulpiano Mayoral, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Benicarló desde el 2023, ha sido designado vocal del comité ejecutivo provincial con el objetivo de "seguir ampliando la implantación territorial del partido, fortalecer las estructuras locales y continuar siendo la voz de quienes reclaman políticas centradas en la seguridad, el acceso a la vivienda, el apoyo a las familias, la defensa del sector primario y la lucha contra el despilfarro político", según indican desde la formación.

La nueva composición

Con ello, dicho órgano queda conformado por la presidenta provincial, Llanos Massó; el vicepresidente provincial, David Muñoz; el secretario provincial, Jesús Albiol; y los vocales Alberto Vidal, Juan García y, ahora, Ulpiano Mayoral.

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Desde Vox Castellón han trasladado su enhorabuena a Mayoral por esta nueva responsabilidad dentro de la organización provincial, "convencidos de que su ilusión y compromiso contribuirán a seguir fortaleciendo el proyecto del partido en toda la provincia".