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Castellón afronta otra jornada de calor con temperaturas en aumento

Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

El tiempo | Previsión para mañana miércoles en Castellón

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María Alegre Herrero

Castellón

La situación climática en Castellón es extrema. Los termómetros ya registran valores en torno a los 35 grados. De cara al próximo fin de semana, se prevé la entrada de una masa de aire cálido de origen subtropical. Esta afectará de forma generalizada a toda la Península Ibérica, provocando el disparo de las temperaturas.

De momento, en la provincia el mercurio continúa ascendiendo. El pasado fin de semana, los termómetros rozaron los 35 grados en gran parte del territorio y los modelos meteorológicos prevén que los valores sigan aumentando.

Continúan las noches tropicales

Desde hace ya varios días, Castellón vive noches con temperaturas tropicales, una tendencia que va a continuar en la provincia. En el litoral, los termómetros alcanzarán los 24 grados en Castelló, Burriana y Vinaròs. Las temperaturas se mantendrán por encima de los 20 grados en la costa hasta primera hora de la mañana. Como novedad, varios municipios del norte de la provincia también recogerán temperaturas tropicales, son los siguientes:

  • San Rafael del Río: 21 grados
  • Zorita del Maestrazgo: 20 grados
  • Cervera del Maestrat: 20 grados
  • Xert: 20 grados
  • Rossell: 20 grados

Los modelos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) esperan que las temperaturas tropicales continúen marcando las noches en Castellón.

Rozando los 35 grados

Las máximas de la provincia continúan en ascenso. Según Aemet, el mercurio superará la barrera de los 30 grados en prácticamente todo el territorio. En algunas localidades, las temperaturas rozarán los 35 grados. Estos son los municipios con las máximas más elevadas pronosticadas:

  • Onda: 34 grados
  • Atzeneta del Maestrat: 34 grados
  • Azuébar: 33 grados
  • Segorbe: 33 grados
  • L'Alcora: 33 grados
  • Zorita del Maestrazgo: 33 grados

A pesar de las temperaturas extremas, algunas localidades del interior y el litoral norte no alcanzarán los 30 grados. Son las siguientes:

  • Vinaròs: 27 grados
  • Peñíscola: 27 grados
  • Vistabella del Maestrat: 27 grados
  • Vilafranca: 28 grados
  • Castellfort: 28 grados
  • Barracas: 29 grados
  • Benassal: 29 grados
  • La Pobla de Benifassà: 29 grados
Máximas miércoles 16

Máximas miércoles 16 / Aemet

Posibilidad de niebla

De cara a mañana miércoles, la niebla podrá aparecer en varias localidades. Durante la madrugada se espera en algunos municipios del norte de la provincia, como Torreblanca, Peñíscola y San Rafael del Río. A primera hora de la mañana, Castelló y Burriana también podrán verse afectados. Para el resto de la jornada, la Aemet pronostica cielos despejados en todo el territorio, por lo que no se esperan precipitaciones. Tampoco se esperan rachas fuertes de viento, únicamente viento flojo de dirección variable.

Los próximos días

Para los próximos días, se prevé que las máximas sigan aumentando ligeramente. El fin de semana, con la entrada de una dorsal subtropical se espera que las temperaturas se disparen, pudiendo alcanzar los 40 grados en algunos territorios de la Península Ibérica.

Noticias relacionadas

Esta es la previsión por municipios de Aemet de cara a los próximos días:

Castelló


Morella


Peñíscola


Segorbe


Vinaròs


La Vall d'Uixó


Alcalà de Xivert


Onda


Vall d'Alba

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