Cinco rincones con encanto en Castellón que parecen sacados de otro país

Castellón destaca por su gran diversidad de paisajes, capaces de combinar costa, montaña, pueblos con historia y espacios naturales de gran belleza. Aunque la provincia es conocida principalmente por sus playas y por algunos de sus destinos turísticos más populares, también esconde rincones menos conocidos que sorprenden por su singularidad y que merecen una visita.

Más allá de lugares tan emblemáticos como Morella o Peñíscola, existen otros puntos de la provincia que conservan su autenticidad y mantienen intacto su encanto. Desde pequeños municipios situados en plena montaña hasta parajes naturales de aguas cristalinas, estos enclaves reflejan la riqueza patrimonial y paisajística que convierte a Castellón en un destino único dentro de la Comunitat Valenciana.

Pozo Negro, en Fuentes de Ayódar

Pozo Negro en Fuentes de Ayódar. / Mediterráneo

Fuentes de Ayódar es un pequeño municipio situado en la comarca del Alto Mijares, a aproximadamente una hora en coche de Castellón. Este pueblo mantiene el encanto propio de las localidades de montaña, con calles estrechas, un ambiente tranquilo y un entorno natural que invita a desconectar.

Uno de sus principales atractivos es el Pozo Negro, una poza natural de aguas turquesas rodeada de vegetación y formaciones rocosas. Se trata de un enclave ideal para quienes buscan disfrutar de la naturaleza en un espacio auténtico y poco masificado. Su belleza y tranquilidad lo convierten en uno de los rincones más singulares y menos conocidos de esta zona de la provincia.

Mapa de Pozo Negro, Fuentes de Ayódar

Santuario de la Virgen de la Balma

Santuario de la Balma, en Sorita. / Mediterráneo

El Santuario de la Virgen de la Balma se encuentra a unos tres kilómetros de Zorita del Maestrazgo, cerca de Morella y en una zona próxima al límite con la provincia de Teruel. Este enclave es uno de los espacios de devoción y patrimonio religioso más destacados de la zona. Ubicado en un entorno natural privilegiado, el santuario está excavado en la roca, en un lugar conocido como la Balma, término que en valenciano significa “caverna” o “cueva”.

Su historia se remonta a la Edad Media y, con el paso de los siglos, se ha consolidado como un centro de peregrinación para los devotos que acuden en busca de la protección y la intercesión de la Virgen María, bajo la advocación de la Virgen de la Balma. Además, es una de las joyas más desconocidas de la provincia, con unas vistas espectaculares a las montañas y a la vegetación mediterránea que rodea el lugar.

El interior del santuario destaca por su sencillez, con una pequeña capilla en la que se venera la imagen de la Virgen. Visitar este espacio no solo supone acercarse a un lugar de fe, sino también descubrir una parte importante de la historia y la cultura del Maestrat. Su entorno natural refuerza el atractivo de la visita, convirtiéndola en una experiencia que combina espiritualidad, patrimonio y contacto directo con la naturaleza.

Mapa del Santuari de la Mare de Déu de la Balma.

Castillo de Vilafamés

CASTILLO DE VILAFAMES / CAS_DELEGACIONES

Vilafamés es conocido por su destacado patrimonio histórico y por el encanto medieval que conserva en sus calles. Uno de los puntos más emblemáticos del municipio es su castillo, una fortificación de origen islámico que fue reconstruida durante la Edad Media. Situado en lo alto de una colina, dominando el casco antiguo, el castillo ofrece unas vistas panorámicas privilegiadas del pueblo y de todo el entorno natural que lo rodea.

Además de su fortaleza, Vilafamés destaca por un casco antiguo lleno de carácter, con callejuelas estrechas, viviendas tradicionales y edificios históricos que reflejan su pasado. Este conjunto histórico y paisajístico convierte al municipio en una parada ideal para quienes desean sumergirse en la historia y disfrutar de uno de los pueblos con más encanto de Castellón. Además, Vilafamés forma parte de la lista de los “Pueblos más bonitos de España”.

Mapa del Castillo de Vilafamés.

La Fuente de los Baños, en Montanejos

Bañistas en la Fuente de los Baños. / Mediterráneo

La Fuente de los Baños, ubicada en Montanejos, es uno de los parajes naturales más conocidos del interior de Castellón. Sus aguas termales proceden del río Mijares y brotan a una temperatura constante de 25 ºC durante todo el año. De origen minero-medicinal, estas aguas son conocidas por sus propiedades beneficiosas para la piel y la salud en general.

El entorno, formado por pozas de agua cristalina, cañones y senderos, es perfecto para quienes buscan naturaleza y tranquilidad a tan solo una hora de Castellón o Valencia. Además de su valor paisajístico, este lugar está rodeado de leyenda: se dice que el rey moro Zayd Abú Zayd llevaba allí a sus esposas para que se bañaran en estas aguas consideradas rejuvenecedoras.

Pero Montanejos ofrece mucho más que descanso y aguas termales. Para los amantes de la aventura, el municipio es también un destino ideal para practicar actividades como rafting, barranquismo o kayak en el río Mijares. Además, cada año acoge competiciones de montaña, entre ellas carreras de trail y pruebas de bicicleta de montaña.

Mapa de la ubicación de la Fuente de los Baños.

Ares del Maestrat

Ares del Maestrat se asienta sobre una elevación rocosa. / Mediterraneo

Ares del Maestrat es una de las grandes joyas del Maestrazgo castellonense. Esta localidad continúa sorprendiendo a quienes la visitan gracias a una imagen única: un castillo que parece suspendido en el aire sobre una imponente muela. Situado a más de 1.100 metros de altitud, el municipio ofrece una de las panorámicas más espectaculares de la provincia.

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La naturaleza y la historia se fusionan en este enclave de una forma muy especial. El gran protagonista de su paisaje es su castillo, situado en el punto más elevado, que genera la sensación de estar colgado sobre el abismo. Esta singular orografía convierte a Ares del Maestrat en uno de esos lugares que parecen sacados de otro país, pero que se encuentran en pleno interior de Castellón.