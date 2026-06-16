Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Denuncias cruzadasMatan a un logopedaPiloto de CastellónCarreras más difíciles UJIRobo de una motoNorma DGT
instagramlinkedin

Cortes de carril y desvíos afectan a la circulación en Castellón

La circulación en la provincia se ve afectada por diversas obras

Imágen de la AP-7 en Castellón

Imágen de la AP-7 en Castellón / DGT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Laura Fernández

Laura Fernández

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos.

AP-7

  • Oropesa (km 410): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
  • Vila-real (km 439 - 440): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
  • Moncofa (km 440 - 454): Obras, sentido decreciente, Carril cortado, tráfico lento

N-340

  • Alquerias del Niño Perdido (km 958 - 959): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
  • Alquerias del Niño Perdido (km 958 - 963): Obras, sentido decreciente, Sentido cortado
  • Alquerias del Niño Perdido (km 963): Obras, sentido creciente, Desvío obligatorio
  • Castelló de la Plana (km 963 - 975): Obras, sentido decreciente, Sentido cortado
  • Benicàssim (km 987 - 999): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril cortado, Tráfico lento

CV-10

  • Benlloc (km 50 - 55): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • La Torre d'en Domènec (km 55): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • Sant Mateu (km 80 - 90): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-12

  • Ares del Maestrat (km 0 - 4): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido

CV-124

  • Cintorres (km 15 - 21): Obras, sentido creciente y decreciente, sentido cortado

CV-132

  • Sant Mateu (km 0 - 10): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-15

  • La Pobla Tornesa (km 0 - 53): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • Vall d'Alba (km 11 - 25): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • Ares del Maestrat/Villafranca del Cid (km 59 - 62): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido

CV-164

  • Albocàsser (km 2): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-18

  • Burriana (km 6 - 7): Obras, sentido decreciente, Carril cortado

Noticias relacionadas

CV-213

  • Navajas (km 1 - 2): Obras, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos centros privados y tres públicos sacan las mejores notas de la Selectividad en Castellón
  2. De empleado a propietario de un negocio en Salera: Un joven de 24 años revoluciona el emprendimiento en Castellón
  3. Así queda el calendario escolar 26/27 en Castellón: cuándo comenzará el curso y los megapuentes
  4. Las dos playas de Castellón que National Geographic señala como las mejores de la provincia
  5. Novedades en los centros comerciales de Castellón: las dos últimas aperturas
  6. Paso histórico en las obras del corredor mediterráneo: cambian un kilómetro de vía al ancho internacional
  7. ¿Hay riesgo de ver un tiburón blanco en Castellón? La verdad tras el primer vídeo grabado en el Mediterráneo
  8. En la PAU de Castellón 'manda' Pau: el alumno con mejor nota elige quedarse en la UJI

Cortes de carril y desvíos afectan a la circulación en Castellón

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

De Medicina a Matemática Computacional: las carrreras más difíciles para entrar en la UJI

De Medicina a Matemática Computacional: las carrreras más difíciles para entrar en la UJI

María Congil, nutricionista de Castellón, frente a los consejos de los influencers: "La nutrición no es una moda"

María Congil, nutricionista de Castellón, frente a los consejos de los influencers: "La nutrición no es una moda"

Castelló sale a la calle para ver el debut de España en el Mundial 2026

Castelló sale a la calle para ver el debut de España en el Mundial 2026

Acuerdo para el fin de la guerra en Oriente Medio: la economía de Castellón mira con esperanza el viernes

Acuerdo para el fin de la guerra en Oriente Medio: la economía de Castellón mira con esperanza el viernes

Irene Barceló, la piloto de Castellón que iba para médica pero acabó en la cabina de Ryanair: "Es una carrera cara, pero la inversión vuelve"

Irene Barceló, la piloto de Castellón que iba para médica pero acabó en la cabina de Ryanair: "Es una carrera cara, pero la inversión vuelve"

Qualicer hace balance: la organización habla de la "fortaleza" de su modelo y anuncia que volverá en 2028

Tracking Pixel Contents