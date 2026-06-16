Cortes de carril y desvíos afectan a la circulación en Castellón
La circulación en la provincia se ve afectada por diversas obras
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El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos.
AP-7
- Oropesa (km 410): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
- Vila-real (km 439 - 440): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
- Moncofa (km 440 - 454): Obras, sentido decreciente, Carril cortado, tráfico lento
N-340
- Alquerias del Niño Perdido (km 958 - 959): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
- Alquerias del Niño Perdido (km 958 - 963): Obras, sentido decreciente, Sentido cortado
- Alquerias del Niño Perdido (km 963): Obras, sentido creciente, Desvío obligatorio
- Castelló de la Plana (km 963 - 975): Obras, sentido decreciente, Sentido cortado
- Benicàssim (km 987 - 999): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril cortado, Tráfico lento
CV-10
- Benlloc (km 50 - 55): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- La Torre d'en Domènec (km 55): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- Sant Mateu (km 80 - 90): Obras, sentido creciente, Carril cortado
CV-12
- Ares del Maestrat (km 0 - 4): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido
CV-124
- Cintorres (km 15 - 21): Obras, sentido creciente y decreciente, sentido cortado
CV-132
- Sant Mateu (km 0 - 10): Obras, sentido creciente, Carril cortado
CV-15
- La Pobla Tornesa (km 0 - 53): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- Vall d'Alba (km 11 - 25): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- Ares del Maestrat/Villafranca del Cid (km 59 - 62): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido
CV-164
- Albocàsser (km 2): Obras, sentido creciente, Carril cortado
CV-18
- Burriana (km 6 - 7): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
CV-213
- Navajas (km 1 - 2): Obras, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado
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