La Diputación y la Cámara impulsan la competitividad empresarial de Castellón con Smart Week 2026

La Diputación y la Cámara de Comercio de Castellón impulsan la competitividad empresarial de la provincia a través de Smart Week 2026, una iniciativa con más de 600 escritos "que se ha consolidado como uno de los grandes espacios de encuentro para hablar de innovación, tecnología, talento y futuro en nuestra tierra”.

Así lo ha asegurado el diputado de Promoción Económica de la Diputación, Vicente Pallarés, quien ha participado, junto a la presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, M.ª Dolores Guillamón, en la bienvenida institucional del evento que, durante las jornadas de martes y miércoles, convertirá a Castellón en el epicentro de la innovación, el talento y la transformación empresarial.

Robots o IA

Empresas, profesionales y líderes del sector van a compartir conocimientos y experiencias sobre las tendencias que marcarán el futuro de los negocios en la tercera edición de la iniciativa, que este martes ha tenido su jornada inaugural. La zona demo {"anchor-link":true}

ha sido uno de los grandes atractivos, con una exposición de robots humanoides y de limpieza.

Además, tras la apertura institucional, el salón de actos ha acogido la conferencia magistral ¿Ola o tsunami?, a cargo de Jon Hernández, reconocido divulgador de inteligencia artificial.

Para el diputado provincial, Smart Week es “la ocasión ideal para inspirarse y aprender, el punto de inflexión para aquellas empresas que buscan un salto cualitativo en sus operaciones”. “No es solamente un evento tecnológico. Es, sobre todo, una oportunidad para abrir la mente a nuevas formas de hacer las cosas y para conocer herramientas que puedan mejorar la competitividad de nuestras empresas”, ha señalado.

Haciendo referencia a los desafíos actuales, la presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón ha advertido que “la revolución tecnológica actual no es una simple ola que podamos dejar pasar; es un auténtico tsunami económico y competitivo". "Y ante un tsunami, solo caben dos opciones: quedarse estático o aprender a navegarlo. En Castellón, de la mano de nuestras empresas, hemos elegido navegarlo con decisión”, ha defendido Guillamón.

Muestras prácticas

Por lo que respecta a la programación del miércoles, la Smart Week 2026 intensificará su actividad con workshops prácticos y la exposición de casos de éxito locales. La jornada matinal arrancará analizando las oportunidades de negocio para pymes en el sector de defensa y seguridad a cargo de Rafael Ayora (Laberit), que incluirá una demostración práctica de gestión de emergencias con gafas de realidad virtual.

El broche de oro de esta edición lo pondrá por la tarde Xavier Abat, conocido popularmente como El abogado de TikTok. En su ponencia de cierre, Abat compartirá las claves para transformar y escalar negocios tradicionales mediante la combinación de inteligencia artificial, marca personal y estructuras internacionales.

“Castellón es una tierra de gran talento y desde la Diputación de Castellón tenemos claro que una de nuestras responsabilidades es generar oportunidades para que nuestros jóvenes puedan desarrollar aquí sus proyectos; para que nuestras empresas puedan crecer; y para que el conjunto de nuestro territorio sea cada vez más competitivo”, ha señalado Pallarés.

“Porque queremos una provincia que no observe los cambios desde la barrera, queremos una provincia protagonista”, ha resaltado el diputado. Y para conseguirlo, ha añadido, “seguiremos impulsando, de la mano de la Cámara de Comercio, todas aquellas iniciativas que generen conocimiento, empleo y competitividad”.

“Queremos una provincia que lidere, capaz de convertir los desafíos en oportunidades, y juntos lo conseguiremos, porque Castellón tiene talento, capacidad y ambición”, ha concluido el diputado provincial.