Generalitat ya tiene un plan para el eclipse: estos serán los 3 puntos oficiales de observación en Castellón

La Generalitat ha presentado el Plan de Gestión del Eclipse Solar Total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto. El programa contempla el despliegue de un dispositivo preventivo que asegurará el adecuado desarrollo de uno de los acontecimientos astronómicos más relevantes de las últimas décadas y que situará a la Comunitat Valenciana como uno de los principales puntos de observación de Europa.

El plan estructura la actuación institucional en seis áreas de gestión coordinadas: seguridad, salud, movilidad, protección ambiental, turismo sostenible y formación y divulgación científica. Asimismo, establece ocho puntos oficiales de observación que se ubicarán en las localidades de Aras de los Olmos, Benassal, Castellón de la Plana, Macastre, Peñíscola, Puçol, Utiel y València. La distribución territorial de estos puntos, incluyendo zonas de costa e interior, tiene como finalidad evitar la concentración masiva en un único enclave y favorecer una experiencia ordenada y segura.

La vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, ha señalado que se trata de “una ocasión única para mostrar la capacidad científica y organizativa de la Comunitat Valenciana”. En esta línea, ha subrayado que el eclipse del 12 de agosto apela “a la responsabilidad de las instituciones, al rigor y a la coordinación y apoyo de todas las administraciones para que cada persona que quiera vivir este fenómeno lo haga con seguridad, tranquilidad y todas las garantías”.

Dispositivo de seguridad y coordinación institucional

En materia de seguridad y emergencias, el plan incluye la coordinación con los ayuntamientos que cuentan con un punto oficial de observación, así como la coordinación con la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil. En los espacios con mayor previsión de afluencia, se habilitarán aparcamientos disuasorios y corredores de emergencia.

En este sentido, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha explicado que el operativo diseñado no deja ninguna zona sin cobertura, con recursos desplegados en los ocho puntos establecidos. “Estaremos preparados para responder ante cualquier contingencia. Se reforzarán los sistemas de coordinación, las comunicaciones de emergencia, la atención del teléfono 112 y los dispositivos preventivos necesarios para responder con eficacia allí donde sea necesario”, ha añadido.

El plan incluye materiales formativos para todas las etapas educativas, así como una plataforma digital destinada a centralizar la programación científica y las charlas y actividades divulgativas relacionadas con el eclipse.

“Queremos que el eclipse sea recordado no solo por su belleza, sino también por la capacidad de la Comunitat Valenciana para organizarse, explicar, prevenir y cuidar. Mirar al cielo ese día será una forma de aprender, de compartir y de entender mejor nuestro lugar en el universo”, ha indicado la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí.

La comunicación institucional sobre la ocultación solar del 12 de agosto, incluidos todos los materiales y contenidos específicos, se articulará en varios idiomas a través de los canales institucionales de la Generalitat, la web específica eclipses.gva.es y los perfiles oficiales de redes sociales.

Refuerzo sanitario y recomendaciones de salud pública

En el ámbito sanitario, la Conselleria de Sanidad coordinará centros de salud, servicios de urgencias hospitalarias, Puntos de Atención Continuada (PAC) y, en especial, los servicios de Oftalmología de los departamentos de salud a los que correspondan los municipios que se encuentran en zonas estratégicas de observación del eclipse, o con previsión de concentración de visitantes, que estarán prevenidos para garantizar la adecuada atención sanitaria a la ciudadanía ante posibles incidencias.

La Dirección General de Salud Pública recuerda la importancia de adoptar medidas preventivas frente a posibles lesiones oculares, que pueden manifestarse incluso en los días posteriores a la observación. Para ello, se incide en la necesidad de tener en cuenta consejos como no mirar directamente al Sol sin filtros certificados y evitar el uso de gafas solares convencionales, radiografías o filtros caseros. Asimismo, se insiste en la necesaria aplicación de protector solar SPF 50+ y se aconseja buscar la sombra de forma periódica, mantener una hidratación frecuente y evitar la exposición prolongada en horarios de radiación intensa.

Además, se distribuirán ambulancias en las zonas y municipios considerados de mayor riesgo.