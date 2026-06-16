Giro del Consell para resolver el colapso en la tramitación del certificado de discapacidad

Giro en la tramitación del certificado de discapacidad. Después de que entidades y el propio Síndic de Greuges denunciaran el colapso de la tramitación con esperas que superaban el año y medio en la provincia de Castellón, la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia y la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública han presentado un nuevo sistema de entes habilitados.

Este modelo tiene como objetivo principal reducir los tiempos de espera y agilizar los expedientes, facilitando así el acceso a un derecho clave para miles de personas en la Comunitat Valenciana. En la provincia de Castellón hay 42.472 personas con discapacidad, según datos de la Conselleria de Servicios Sociales.

La iniciativa se ha dado a conocer en una jornada informativa celebrada en la Ciutat Administrativa 9 d’Octubre, con participación presencial y online de más de 150 entidades del tercer sector y profesionales del ámbito social y sanitario.

Cómo se concreta la nueva fórmula

Esta nueva fórmula permitirá que asociaciones y entidades sociales tramiten directamente las solicitudes de reconocimiento del grado de discapacidad en nombre de las personas. En la práctica, los entes habilitados serán asociaciones que, con autorización, podrán preparar y presentar las solicitudes con toda la documentación correcta desde el primer momento. De este modo, se evitan subsanaciones, retrasos y trámites repetidos, que actualmente alargan los plazos y dificultan el acceso de las personas a sus derechos.

Simplificar trámites

La directora general de Personas con Discapacidad, Bárbara Congost, ha afirmado durante la apertura que “facilitar el acceso de las personas al reconocimiento de su discapacidad, simplificando trámites y reduciendo tiempos de espera, es prioridad máxima de esta dirección general y punto clave para este Consell”.

Asimismo, Congost ha subrayado que esta iniciativa responde a una demanda del propio sector y supone un avance en la modernización del sistema, mejorando la forma en la que se gestionan estos procedimientos.

A su vez, el director general de Simplificación Administrativa, Fran Ortega, ha destacado que “en el caso del reconocimiento del grado de discapacidad cada día de retraso, cada incidencia documental, cada vuelta atrás en un expediente, tiene un coste real en la vida de alguien. Por eso la simplificación en el proceso es un medio para que los derechos lleguen antes y mejor a las personas”.

Ortega ha añadido que la simplificación administrativa “es una forma más inteligente de gestionar lo público. Cuando una entidad acompaña a una persona en su solicitud, mejora la calidad del expediente desde el origen, reduce incidencias, y libera capacidad de la administración para centrarse en lo que de verdad requiere su intervención, todos ganan: la persona, la entidad y la propia administración”.

Requisitos y buenas prácticas

Durante la jornada también se han explicado los requisitos para que una entidad pueda convertirse en ente habilitado, así como el proceso para tramitar solicitudes y las buenas prácticas para evitar errores.