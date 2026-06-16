Castellón logra una 'pedrea' del milmillonario plan estatal de conservación de carreteras

Las inversiones públicas en infraestructuras no solo son importantes por las nuevas obras previstas, sino por el mantenimiento de las que están en funcionamiento. Periódicamente, el Ministerio de Transportes licita los contratos de conservación de carreteras. El más reciente es el aprobado en el Consejo de Ministros, que abarca viales de diez comunidades autónomas y cuyo importe total asciende a 1.006 millones de euros.

Dentro de este proyecto entra la Comunitat Valenciana, con una dotación de 83,78 millones de euros. A Alicante le corresponden varios lotes, que suman 67,5 millones de euros, mientras que a Castellón se destinan los 16,2 millones restantes. A estos importes se les debe añadir la parte correspondiente al IVA.

Conservación de carreteras

Los viales incluidos en el plan de mantenimiento suman 164,8 kilómetros del sector 2 de carreteras de la provincia, que incluyen el tramo de la N-340 entre los kilómetros 1.000 y 1.058, la N-232 entre los kilómetros 1 y 77, algunos tramos de la variante de la N-232 entre los kilómetros 30 y 84, y la N-238 entre los kilómetros 1 y 9.

Los contratos que en breve saldrán a licitación tendrán una duración de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses. En ellos se incluyen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones. Entre las actuaciones contempladas está "la gestión de la vialidad, incidencias y vialidad invernal, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad", señala el ministerio.

Críticas del transporte

A pesar de que esta inversión milmillonaria supone un récord en este tipo de contrataciones periódicas, desde la patronal nacional del transporte, CETM, se considera insuficiente la cantidad reservada. Esta organización pide una actuación "urgente" y "más ambiciosa", según recoge EFE. La principal crítica a la autorización del Consejo de Ministros se debe a que este mantenimiento "solo actuará sobre 3.670 kilómetros de los 26.000 que tiene la red estatal", cuyo grado de conservación es "crítico", lo que afecta "a la seguridad vial, a la eficiencia operativa y a los costes de explotación de las empresas de transporte".