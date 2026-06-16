Lancis, rector de la UJI, a los alumnos de la Universitat per a Majors: "El deseo de saber no tiene fecha de caducidad"

El rector de la Universitat Jaume I de Castellón, Jesús Lancis, ha destacado que la Universidad para Mayores es una muestra de que «el deseo de saber, de descubrir y de conocer no tiene fecha de caducidad». Así lo ha indicado Lancis en el acto de clausura del curso 2025-2026 de este programa de formación permanente de la UJI y entrega de diplomas del Graduado Universitario Sénior en Ciencias Humanas y Sociales de esta vigesimoctava promoción.

Durante el acto, el rector de la UJI ha destacado que este «no es un programa más ni un programa cualquiera. Es una manera de entender la universidad pública: al servicio de las personas y conectada al territorio». Así mismo, ha recalcado que el aprendizaje a lo largo de la vida constituye un derecho.En este sentido, Lancis ha remarcado que la Universidad para Mayores constituye «un pilar fundamental de la identidad de la UJI» y ha reafirmado la voluntad de la institución de seguir siendo «una universidad abierta, plural, diversa y socialmente responsable».

Jesús Lancis, durante su intervención. / Mediterráneo

Récord de matriculaciones

Este curso ha estado marcado por el récord de matriculaciones tanto en el campus de Castellón como en las distintas sedes. En total, 1.407 estudiantes, cuya edad media se sitúa en 69 años, formalizaron su matrícula para cursar alguno de los tres bloques que oferta la Universitat per a Majors: los Grado y Posgrado Universitario Sénior que se imparten en Castellón y las Aulas para Mayores en distintos municipios.

La Universidad para Mayores ha ofrecido un año más una formación de calidad, participativa y adaptada al alumnado, ofertando 2.615 horas en formación troncal y 897 horas de formación que el alumnado elige según sus necesidades y preferencias.

Un momento del acto, en la UJI. / Mediterráneo

Lección de clausura

La lección de clausura ha sido a cargo del catedrático Guillermo Monrós, del Departamento de Química Inorgánica y Orgánica, bajo el título de «El color y el cambio climático: cool pigments».

Además, a lo largo del curso, ha complementado su actividad académica con iniciativas culturales, divulgativas e institucionales, entre las que destacan la publicación de los números 59 y 60 de la revista Renaixement, la difusión de trabajos de investigación a través de la Biblioteca Virtual Sénior, una estancia Erasmus+ en la Universidad de Bratislava y la celebración de las I Jornadas de Ciencia, Cultura y Vida, que reunieron a más de 400 participantes.