La locura de cientos de fans de Castellón para ver el regreso de Bad Bunny: "Me he gastado 400 euros"

En España llevamos semanas impregnados de sazón, batería y reggaeton con el regreso a España del cantante puertorriqueño Bad Bunny. Tras siete años sin actuar en España ha vuelto al país con su gira mundial DéBI TiRAR MáS FOToS World Tour, basada en su último álbum, e incluyendo únicamente dos ciudades españolas en el recorrido: Barcelona, donde ofreció dos conciertos, y Madrid, con diez fechas programadas.

Entre el 22 de mayo y el 15 de junio, miles de seguidores de todo el país se desplazaron hasta ambas ciudades para asistir a unos espectáculos que agotaron entradas al instante y generaron largas colas virtuales durante el proceso de venta online. Entre esos miles de asistentes se encontraban numerosos castellonenses, algunos de los cuales llevaban más de un año esperando el momento para cantar y bailar un repertorio que incluye más de 30 canciones de toda la larga discografía del artista.

Mientras unos optaron por viajar a Barcelona o Madrid para vivir la experiencia en directo, otros incluso buscaron entradas en países europeos ante la dificultad de conseguirlas en España.

Lucía Feijoo Viera

Más allá de una entrada para los castellonenses

Asistir a uno de estos conciertos que ha ofrecido el cantante va mucho más allá de la inversión de la entrada. Los castellonenses han tenido que organizar todo un viaje para poder escuchar estas míticas canciones puertorriqueñas y disfrutar del show. A los tickets, que en algunos casos superaron los 200 euros, se suman gastos de transporte, alojamiento y manutención. Mientras algunos aficionados aprovecharon el desplazamiento para hacer turismo, otros tuvieron que buscar alternativas fuera de las ciudades debido al elevado coste de los hoteles durante las fechas de los conciertos.

«En Barcelona no quedaban alojamientos y lo que había era muy caro. Entonces nos quedamos en Sitges», explica Vanessa Rosu, una castellonense que viajó hasta Barcelona, y cuyo cálculo total alcanzó los 350 euros.

Los gastos se incrementan todavía más entre los que deciden convertir el concierto en una escapada de varios días o incluso viajar al extranjero para ver al artista. Tatiana Valls es una de las castellonenses que viajará hasta Bruselas para asistir al cierre de la gira en julio. Entre entradas, transporte y alojamiento, calcula un desembolso cercano a los 400 euros, aunque asegura que la experiencia va más allá del concierto: «Aprovechamos y nos quedamos cinco noches en Bruselas, ya que vamos también a hacer turismo», explica.

Un espectáculo al completo

El espectáculo de Bad Bunny va acompañado de un amplio despliegue visual, desde artistas invitados, decenas de músicos y canciones sorpresa diferentes en cada fecha. En tres horas, el conejo malo logra cumplir con las expectativas de los fans que llevan tanto tiempo esperando este momento. «Considero que la experiencia vale cada euro que pagas, por eso quise repetir, porque es algo increíble», asegura Yaiza Ballesteros, quien ha sido una de las afortunadas que ha podido disfrutar del show en dos fechas diferentes. Una sensación similar comparte Diana Ghergu, «Repetiría una y mil veces. Bad Bunny es un artista que escuchábamos cuando éramos adolescentes, en el instituto y en las fiestas de la Magdalena, y me entró mucha nostalgia», confiesta la castellonense.

La polémica de 'La Casita'

Si hay un elemento que destaca del concierto es la famosa 'casita' de Bad Bunny. Durante una parte del espectáculo, el cantante invita a varios asistentes a subir a esta zona exclusiva para vivir el concierto más cerca del artista. Sin embargo, la iniciativa también ha generado debate entre los fans por la presencia de influencers y celebridades entre los invitados.

Entre quienes sueñan con formar parte de la experiencia se encuentra Camila Tolosa, que viajará a Estocolmo para ver al artista. Sin embargo, considera que debería existir un mayor equilibrio entre celebridades y seguidores anónimos. «Entiendo que haya invitados VIP, pero no me parece justo que el acceso se reserve únicamente para influencers o celebridades», afirma.

También encontramos a quienes prefieren disfrutar del concierto desde la otra parte del escenario. Nikole Mocanoiu, quien asistió a uno de los conciertos de Madrid, asegura que no le hubiera gustado estar en La Casita. «Por lo que he escuchado, existe mucha rivalidad por llamar la atención de las cámaras y me parece un ambiente demasiado artificial», confiesa la castellonense.

El momento más esperado: la canción exclusiva

Sin ninguna duda, el momento de más expectación es el de conocer la canción exclusiva elegida para esa fecha de concierto. «Mi parte favorita fue cuando sacó la canción exclusiva, ya que sabes que solo ese día va a cantar esa canción y que nadie en otro show la va a escuchar», explica Yaiza.

En muchas ocasiones, el artista aprovecha la canción sorpresa para sacar al escenario a algún cantante invitado. En el caso de Raquel Palau, en la fecha en la que fue, la canción sorpresa fue Fina, que la cantó con la puertoriqueña Young Miko. «Fue una fiesta espectacular y unas horas de desconexión brutal», confiesa. Entre los momentos que más recuerda destaca «el buen rollo en general que se respiraba en el ambiente», así como el espectáculo de luces y la banda que acompañaba al artista.

Una experiencia única

Pese a la euforia que ha despertado la gira, no todos los asistentes consideran justificados los precios que se pagan actualmente por ver a grandes artistas internacionales. Sin embargo, más allá de las quejas por el precio de las entradas, los gastos de desplazamientos o las largas colas, todos los castellonenses consultados coinciden en una idea: la experiencia ha merecido la pena. El regreso de Bad Bunny a España ha dejado experiencias de las que merece la pena guardar recuerdos y, por qué no, haber tirado más fotos.