María Congil, nutricionista de Castellón, frente a los consejos de los influencers: "La nutrición no es una moda"

María Congil, vicepresidenta por Castellón del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa), desvela el error que muchos cometen al hidratarse en los episodios de altas temperaturas. Además, ofrece su punto de vista frente a las dietas milagro y los suplementos y los consejos de los influencers.

Estamos afrontando unos días con elevadas temperaturas ¿cómo podríamos adaptar nuestra dieta para reducir el impacto en nuestra salud del calor?

Ante episodios de altas temperaturas, es fundamental adaptar la alimentación para favorecer una correcta hidratación. El agua debe ser la bebida principal y conviene ingerirla de forma regular, incluso aunque no aparezca sensación de sed. En este contexto, la alimentación cobra un papel clave. Durante los meses de calor, el organismo pierde más líquidos a través del sudor, por lo que es recomendable aumentar el consumo de alimentos ricos en agua, como frutas y verduras de temporada. Opciones como sandía, melón, tomate o pepino no solo contribuyen a la hidratación, sino que también aportan vitaminas y minerales. Asimismo, resultan especialmente recomendables preparaciones frescas como gazpachos, salmorejos o cremas frías, que facilitan la ingesta de líquidos y son más fáciles de consumir en situaciones de calor. También es aconsejable optar por comidas ligeras y de fácil digestión, evitando platos copiosos o muy grasos, que pueden dificultar la digestión y aumentar la sensación de malestar. Por último, no todas las bebidas hidratan de la misma forma. El alcohol puede favorecer la deshidratación y las bebidas azucaradas no son adecuadas como base de hidratación, por lo que conviene priorizar el agua. En definitiva, apostar por una hidratación adecuada y una alimentación basada en productos frescos y ligeros es clave para proteger la salud durante los periodos de calor intenso.

La hidratación es fundamental durante el verano. / Freepik.

En el caso de las personas mayores ¿deberían hacer mayor hincapié en algunos alimentos o bebidas?

Las personas mayores presentan un mayor riesgo de deshidratación debido a cambios propios del envejecimiento. Entre ellos, destaca la disminución de la sensación de sed, una menor proporción de agua corporal y una menor capacidad del organismo para conservarla. A estos factores se suman otros como la presencia de enfermedades crónicas, determinados tratamientos o dificultades para ingerir líquidos de forma regular. Por ello, es fundamental no esperar a tener sed y favorecer una ingesta frecuente de líquidos a lo largo del día. Como medida práctica, se recomienda asegurar el consumo de al menos 4-6 vasos diarios de agua, así como facilitar su acceso, por ejemplo, teniendo siempre agua fresca disponible o acompañándolos con una botella durante las salidas. Además, la alimentación también juega un papel importante. Incluir frutas y verduras con alto contenido en agua, propias de la temporada, puede ayudar a complementar la hidratación dentro de la dieta. Asimismo, preparaciones como gazpachos, salmorejos o cremas frías resultan especialmente adecuadas, ya que aportan líquidos, son de fácil consumo y, en muchos casos, presentan una textura que facilita la ingesta, especialmente en personas mayores. Especialmente en épocas de calor, esta vigilancia debe ser mayor, ya que el riesgo de deshidratación aumenta y puede derivar en complicaciones si no se actúa de forma preventiva.

Estamos asistiendo a una proliferación de 'influencers' que en redes sociales aconsejan sobre dietas, suplementos… ¿qué riesgos podemos correr? ¿Cómo saber si lo que nos están diciendo es útil o no perjudica nuestra salud?

Las redes sociales forman parte de nuestro día a día, pero en materia de salud es fundamental aplicar un criterio crítico. La nutrición no es una moda, sino una base esencial para nuestro bienestar, por lo que debe abordarse desde la evidencia científica. El principal riesgo es la desinformación: muchas de las recomendaciones que circulan proceden de personas sin formación sanitaria y promueven dietas milagro, suplementos o cambios alimentarios sin base científica, que pueden generar deficiencias nutricionales o incluso poner en riesgo la salud. Para saber si la información es fiable, es importante desconfiar de mensajes que prometen resultados rápidos, soluciones universales o que están asociados a la venta de productos. La nutrición requiere individualización, y lo que es válido para una persona no tiene por qué serlo para otra. Desde CODiNuCoVa, el mensaje es claro: es fundamental recurrir a dietistas-nutricionistas colegiados, profesionales sanitarios con la formación y las herramientas necesarias para ofrecer un asesoramiento personalizado, basado en la evidencia y adaptado a las necesidades reales de cada individuo. Solo así se puede garantizar una alimentación segura, equilibrada y sostenible en el tiempo.

Imagen de un plato sin carne / Unsplash

Una dieta exprés ¿es recomendable? ¿se puede hacer?

Las dietas exprés no son recomendables desde el punto de vista de la salud. La pérdida de peso debe ser siempre progresiva, ya que solo así se asegura una reducción de grasa corporal preservando la masa muscular. Las pérdidas rápidas, especialmente cuando proceden de fuentes no profesionales, suponen un riesgo para la salud, directamente proporcional a la cantidad de peso que se pierde en poco tiempo. Las conocidas “dietas milagro” siguen teniendo éxito porque prometen resultados rápidos y sin esfuerzo, en una sociedad donde la inmediatez es un valor predominante. Sin embargo, estas dietas pueden acarrear importantes consecuencias, como deficiencias nutricionales, alteraciones metabólicas, falta de energía, ansiedad o el conocido efecto rebote. Además, fomentan una relación poco saludable con la alimentación, que puede derivar en trastornos de la conducta alimentaria. Desde el punto de vista profesional, las dietas exprés no están recomendadas, ya que la pérdida de peso rápida suele corresponder principalmente a líquidos y masa muscular, más que a grasa corporal, y se recupera con facilidad al retomar los hábitos habituales. Entre las tendencias más frecuentes se encuentran las dietas basadas en un único alimento, las muy bajas en hidratos de carbono, las que sustituyen comidas por batidos o suplementos, o los ayunos prolongados sin supervisión. A ello se suman errores habituales en esta época del año, como eliminar grupos de alimentos, abusar de productos “light” o “bajo en” con mensajes confusos, restringir hidratos o grasas sin valorar su calidad o incluso saltarse comidas. En definitiva, no existen atajos saludables: la clave está en adquirir hábitos sostenibles en el tiempo, adaptados a cada persona y siempre con el acompañamiento de un dietista-nutricionista.

El consumo de suplementos nutricionales debe realizarse bajo supervisión médica. / Nuraghies. Freepik.

En cuanto a la ingesta de suplementos ¿son recomendables? ¿Cuáles aconsejaríais?

Desde el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa) consideramos que la suplementación debe abordarse siempre desde la individualización y el criterio profesional, no desde recomendaciones generalistas. Antes de valorar la necesidad de un suplemento, es imprescindible analizar la alimentación, el estado de salud y las circunstancias de cada persona. Por ello, la recomendación es consultar con un dietista-nutricionista colegiado antes de iniciar cualquier suplementación. Conviene recordar que una alimentación equilibrada, variada y adaptada permite cubrir los requerimientos nutricionales en la mayoría de los casos, por lo que no existe una recomendación general de tomar suplementos para la población sana. Asociar determinados productos con una mejora automática de la salud puede generar falsas expectativas y desplazar el foco de lo realmente importante, que son los hábitos alimentarios. Existen situaciones concretas en las que la suplementación puede estar indicada, como déficits nutricionales diagnosticados o determinadas etapas y condiciones fisiológicas. Sin embargo, estas decisiones deben tomarse de forma individualizada y bajo supervisión profesional. En definitiva, los suplementos no deben entenderse como un sustituto de una alimentación saludable ni como una recomendación universal, sino como una herramienta puntual cuando existe una necesidad justificada.

En el caso de los problemas para conciliar el sueño ¿qué alimentos podríamos recomendar?

Más que alimentos recomendados, podemos hablar de aquellos que no facilitan el sueño, como el café, los refrescos con cafeína o las bebidas energéticas, ya que pueden dificultar la conciliación del sueño, aumentar el nerviosismo y afectar a su calidad. A partir de ahí, sí existen estrategias alimentarias que pueden favorecer un mejor descanso. Realizar cenas tempranas, ligeras y de fácil digestión ayuda a evitar molestias y facilita la conciliación del sueño. Además, incluir alimentos que aporten triptófano —como lácteos, huevos, frutos secos o cereales integrales— puede contribuir a la producción de serotonina y melatonina, implicadas en la regulación del sueño, dentro de una alimentación equilibrada. No obstante, es importante señalar que este efecto es indirecto y no se debe atribuir a alimentos concretos, sino al conjunto de hábitos de vida. En este sentido, una alimentación saludable, junto con una adecuada higiene del sueño, resulta clave. También conviene tener en cuenta que la práctica de ejercicio físico intenso en las últimas horas del día puede dificultar la conciliación del sueño en algunas personas, por lo que se recomienda ajustar su horario. En definitiva, más que centrarnos en alimentos concretos, la clave está en mantener rutinas regulares, cuidar el horario de las comidas y evitar aquellos estímulos —alimentarios o de estilo de vida— que puedan interferir en el descanso.