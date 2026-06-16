De Medicina a Matemática Computacional: las carrreras más difíciles para entrar en la UJI

La diferencia entre estudiar una carrera u otra en la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón puede resumirse en una cifra: ocho. Mientras algunas titulaciones permiten acceder con el aprobado justo, otras exigen rozar la excelencia académica. Las notas de corte del curso 2025-2026 vuelven a situar a Medicina en la cima de la clasificación con un 13,085 sobre 14, una barrera que solo está al alcance de los expedientes más brillantes.

Las calificaciones de acceso, que se fijan en función de la demanda y de las plazas disponibles, se han convertido estos días en una de las principales referencias para decenas de estudiantes de la provincia que, entre el 15 de junio y el 3 de julio, deben realizar la preinscripción universitaria. Y en cuestión de demanda y nota de corte la reina de las carreras universitarias es Medicina. El grado recibió 721 solicitudes en primera opción para solo 92 plazas ofertadas en el proceso de preinscripción del curso 2025-2026, lo que equivale a casi ocho aspirantes por cada puesto disponible. La presión por acceder a esta titulación se refleja también en la nota de corte, que se sitúa en 13,085, la más alta de la UJI y una de las diez más elevadas de todo el sistema universitario valenciano.

La segunda carrera más solicitada en Castellón es Enfermería, con 340 peticiones en primera opción para 120 plazas, seguida de Psicología, con 304 solicitudes y 180 plazas. Otra de las titulaciones más de moda es Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. La UJI la estrenó en el curso 2021-2022 y en tiempo récord se ha convertido en una carreras con más demanda. Este este curso han sido 210 solicitudes para 60 plazas, mientras que Magisterio de Primaria también está entre las más solicitadas, con 205 peticiones para 129 puestos.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra las titulaciones más demandadas en la Universitat Jaume I.

El listado de titulaciones con más demanda en la UJI lo completan Ingeniería Informática, con 164 solicitudes; Derecho, con 160; Magisterio de Infantil, con 143; Administración y Dirección de Empresas (ADE), con 118; e Ingeniería Mecánica, con 115.

Aunque las ramas sanitarias y educativas lideran las preferencias de los estudiantes, carreras como Ingeniería Informática, Ingeniería Mecánica o Matemática Computacional muestran el creciente atractivo de los perfiles científicos y técnicos.Y la exigencia académica también confirma esta tendencia. Tras Medicina, las notas de corte más elevadas de la UJI corresponden a Bioquímica y Biología Molecular (11,926), el doble grado de Maestro en Infantil y Primaria (11,894): Enfermería, con un 11,798; y Economía de la Empresa Internacional, con un 11,169.

También superan el 10 Matemática Computacional (11,030); Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (10,849); el doble grado de ADE y Derecho (10,564); Química (10,254) Psicología (10,230); y Magisterio de Primaria (10,186).

Turismo y Humanidades, a la cola

En el extremo contrario aparecen las titulaciones con menor presión de acceso. Turismo y Humanidades quedan con una nota de corte de 5, mientras que Historia y Patrimonio se sitúa en 6,21. Estas carreras son, además, algunas de las que registran más plazas vacantes: Turismo deja 19 puestos sin cubrir y Humanidades, 17.

La brecha por sexos sigue siendo visible en la elección de estudios. Entre las mujeres, las carreras más solicitadas son Medicina, Enfermería, Psicología, Magisterio Infantil y Magisterio de Primaria. Entre los hombres, Medicina también lidera la demanda, pero seguida por Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Ingeniería Informática, Ingeniería Mecánica y ADE.