Los médicos vuelven a salir a la calle en Castellón contra el estatuto marco: Denuncian que el Hospital General de Castellón utilice a los MIR para cubrir los servicios mínimos de la huelga

El segundo día de huelga de esta semana de los médicos y facultativos ha tenido un seguimiento del 90 por ciento en Castellón, según CESM-CV, y del 3,69% según la Conselleria de Sanitat en una jornada en la que se han repetido las concentraciones frente a hospitales y centros de salud para reclamar un Estatuto Marco propio y mejoras en sus condiciones laborales y en la calidad asistencial.

En Castellón, los sanitarios, que han portado carteles donde podía leerse No es vocación, es explotación, se han concentrado a las puertas del Hospital General de Castellón y se ha hecho un manifiesto espontáneo y un paseíllo por la rampa de urgencias. También se han desarrollado acciones reivindicativas en Vinaròs "visibilizando el descontento de un colectivo que continúa reclamando soluciones reales a los problemas que afectan tanto a médicos como a pacientes", ha destacado el sindicato médico.

Denuncia sobre el uso de los MIR

Por su parte, el sindicato CSIF ha denunciado que los Médicos Internos Residentes (MIR) del Hospital General Universitario de Castellón están siendo utilizados para cubrir los servicios mínimos establecidos con motivo de la huelga médica convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), una situación que, según advierte la organización sindical, está provocando una importante pérdida de formación especializada.

Según explica CSIF, los residentes que tienen asignada guardia durante las jornadas de huelga están siendo requeridos para incorporarse a las puertas del Servicio de Urgencias desde las 8.00 horas de la mañana, en lugar de hacerlo a las 15.00 horas, horario habitual de inicio de estas jornadas. Como consecuencia, dejan de asistir a las rotaciones y actividades formativas programadas en los distintos servicios hospitalarios.

Desde el sindicato han señalado que esta circunstancia supone que los MIR pierden tanto la mañana correspondiente al día de la guardia como la del día siguiente, debido al descanso obligatorio tras la jornada continuada, lo que multiplica el impacto sobre su itinerario formativo.

"Los residentes son personal en formación y no pueden convertirse en la solución para cubrir de manera sistemática los servicios mínimos durante una huelga", han señalado desde CSIF, que han lamentado que “esta situación está afectando directamente a su aprendizaje y al cumplimiento de los objetivos docentes establecidos para cada especialidad”.

Así, desde el sindicato han recordado que la medida afecta a residentes de diferentes especialidades, incluidas algunas cuya actividad habitual no se desarrolla en las puertas de Urgencias. En este sentido, advierte de que los MIR no están completando sus rotaciones previstas en servicios como Cardiología, Traumatología o Rehabilitación, entre otros, con el perjuicio que ello conlleva para ellos.

Protesta autonómica

Además, al grito de 'no es vocación es explotación', 'ministra el que no bote' o 'Marciano escucha los médicos en su lucha' se han repetido las protestas frente a los centros de trabajo en la quinta semana de huelga previa a la manifestación convocada mañana en València y Alicante. Como parte de estas protestas, se han realizado cortes de tráfico frente al Hospital La Fe, el Hospital General de Valencia y el Hospital Doctor Peset. Además, se han desarrollado acciones reivindicativas en Castellón y Vinaròs, "visibilizando el descontento de un colectivo que continúa reclamando soluciones reales a los problemas que afectan tanto a médicos como a pacientes", ha destacado el sindicato médico.

Los médicos vuelven a salir a la calle en Castellón contra el estatuto marco: Denuncian sobrecarga asistencial y falta de personal / CESM

Como parte de estas protestas, se han realizado cortes de tráfico frente al Hospital La Fe, el Hospital General de Valencia y el Hospital Doctor Peset. Además, se han desarrollado acciones reivindicativas en Castellón y Vinaròs, "visibilizando el descontento de un colectivo que continúa reclamando soluciones reales a los problemas que afectan tanto a médicos como a pacientes", ha destacado el sindicato médico.

Demandas

Con esta nueva semana de paros contra el Ministerio y la Conselleria de Sanidad se quiere protestar por "la sobrecarga asistencial, la falta de personal y las condiciones actuales que afectan tanto a quienes trabajamos en la sanidad como a la calidad de atención que reciben la población".

Así, entre sus reivindicaciones reclaman la creación de un Estatuto propio del médico y facultativo acorde a su formación y responsabilidad; un ámbito de negociación específico con garantías jurídicas "reales y sin dependencia" de otras mesas; la implantación de una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada "reconocido, retribuido y computable" a efectos de jubilación; una clasificación profesional "justa, acorde al nivel formativo y a la responsabilidad clínica"; y un modelo de "jubilación flexible y sin penalizaciones, que reconozca la penosidad del ejercicio médico".

Seguimiento dispar

En concreto, según el sindicato convocante CESM-CV el paro este martes ha tenido una participación "extraordinaria" del 90% teniendo en cuenta que los servicios mínimos en los hospitales son de el 75% y un 100% y en primaria del un 50%, según el sindicato médico. Al respecto, ha destacado que "la elevada participación demuestra el compromiso de los médicos y el respaldo creciente de la ciudadanía a unas reivindicaciones que tienen como objetivo garantizar una asistencia sanitaria pública, accesible y de calidad para todos".

Por su parte, la Conselleria de Sanidad cifra el seguimiento en el 6,08% en la Comunitat Valenciana: en Alicante en el 8,72%; en Valencia, en el 5,01%; y en Castellón, en el 3,69%.

Protesta en Valencia

El acto central de las protestas en la Comunitat Valenciana será el miércoles con una manifestación que bajo el lema 'Defiende la sanidad pública que mereces' saldrá a las 18.30 en València de la Conselleria de Sanidad y pasará por Delegación de Gobierno para concluir en el Palau de la Generalitat, mientras que en Alicante arrancará del Mercado Central y terminará en la Casa de las Brujas.

La marcha de Alicante estará precedida esa mañana por 'El autobús del cambio. Por la medicina. Por los facultativos. Por los pacientes.' que estará de ruta por hospitales de Alicante y San Juan y saldrá y terminará su recorrido en el Colegio de Médicos.