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Los médicos vuelven a salir a la calle en Castellón contra el estatuto marco: Denuncian sobrecarga asistencial y falta de personal

Los médicos vuelven a salir a la calle en Castellón contra el estatuto marco: Denuncian sobrecarga asistencial y falta de personal

Ramón Pérez

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Los médicos vuelven a salir a la calle en Castellón contra el estatuto marco: Denuncian sobrecarga asistencial y falta de personal

Ramón Pérez

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El segundo día de huelga de esta semana de los médicos y facultativos ha tenido un seguimiento del 90 por ciento en Castellón, según CESM-CV, y del 3,69% según la Conselleria de Sanitat en una jornada en la que se han repetido las concentraciones frente a hospitales y centros de salud para reclamar un Estatuto Marco propio y mejoras en sus condiciones laborales y en la calidad asistencial. Más información

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