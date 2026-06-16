De meditación a catas de vino: el puerto de Castellón impulsa el turismo 'premium' con propuestas a la medida de navieras de lujo

La Autoridad Portuaria de Castellón continúa avanzando en su estrategia de diversificación y posicionamiento en el sector del turismo de cruceros premium con propuestas a la medida de las navieras de lujo.

Representantes de la prestigiosa consultora internacional especializada The Tourism Lab (TTL), que dirige Andrea Baigorria, están visitando esta semana el puerto de Castellón y diferentes destinos clave de la provincia al objeto de diseñar de forma conjunta experiencias ad hoc y exclusivas, orientadas a captar escalas de navieras de lujo en PortCastelló.

Esta alianza estratégica busca transformar el potencial turístico de la provincia de Castellón en un producto altamente competitivo para el segmento de cruceros boutique y de alta gama. Para ello, durante la visita, que se prolongará hasta el jueves, representantes de la consultora y de la Fundación PortCastelló recorrerán algunos de los recursos singulares del entorno, para conocer de primera mano la gastronomía local, así como el patrimonio cultural y su riqueza natural por estar entre los atractivos que demanda este perfil de pasajeros de alto poder adquisitivo y poder diseñar así experiencias a la medida de sus gustos.

"Seguir creciendo"

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha asegurado que el objetivo es "seguir creciendo en un segmento que ha despertado gran interés entre navieras y turoperadores ofertando un modelo de cruceros basado en la calidad, la sostenibilidad y la diferenciación”. “Nuestro objetivo es colaborar para impulsar la desestacionalización del turismo y la creación de valor local bajo estrictos criterios de sostenibilidad y respeto al entorno», ha asegurado.

“Llegamos con cero cruceros en el año 2023 y hoy vamos a cerrar los años 26 y 27 con 24 escalas, lo que evidencia que hemos recorrido un camino muy importante en el mundo del crucero. Ahora toca escuchar las necesidades del sector para seguir creciendo junto a ellos en un puerto con mucho potencial y mucho recorrido en este tipo de cruceros”, ha destacado el máximo responsable de PortCastelló.

La colaboración de la Autoridad Portuaria con ‘The Tourism Lab’ ayudará a PortCastelló a definir una propuesta de valor diferencial y personalizada para cada compañía naviera a fin de seguir consolidándonos en un mercado emergente para el puerto de Castellón.

Para vivir experiencias diferentes que cumplan las expectativas de estos cruceristas se están estudiando, entre otras posibilidades, talleres de meditación en el Pla del Arc de Vilafamés, talleres de pintura en el Museo de Arte Contemporáneo, también en de Vilafamés, mientras se realiza una cata de vinos. Estas experiencias se suman a otras que ya se venían realizando como catas de aceite entre olivos milenarios, aprender a cocinar una paella o conocer la historia que esconden las villas de Benicàssim y su paseo marítimo.