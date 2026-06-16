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El PSPV-PSOE reivindica que el Gobierno protege el poder adquisitivo de las personas mayores: la pensión media supera los 1.400 euros

Galí defiende que la subida del 5% en el último año da estabilidad a miles de personas que han trabajado toda la vida

La vicesecretaria del PSPV-PSOE de Castellón, Merche Galí.

La vicesecretaria del PSPV-PSOE de Castellón, Merche Galí. / MEDITERRÁNEO

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Redacción

Redacción

Castellón

El PSPV-PSOE de Castellón ha puesto en valor este viernes que la pensión media de jubilación en la provincia haya subido un 5,01% en el último año hasta situarse en 1.400,84 euros al mes, según los últimos datos de la Seguridad Social.

Para la vicesecretaria general, Merche Galí, este incremento confirma que la revalorización ligada al IPC “ha venido para quedarse” y que “hace más fácil la vida a quienes han trabajado toda la vida y ahora merecen una jubilación digna”.

Galí ha querido poner rostro y contexto a las cifras “porque detrás de este 5% está la estabilidad de mucha gente que no merece tener que pedir nada a nadie y debe poder llegar a final de mes sin sobresaltos”. En este sentido, ha recordado que esta política “no tiene nada que ver con los años de la vergüenza” de las subidas anuales del 0,25% del PP, cuando “las pensiones subían menos que el pan” y las personas jubiladas perdían poder adquisitivo a marchas forzadas.

Blindaje por ley

“El Gobierno de España decidió que eso no podía volver a pasar y lo blindó por ley para que ningún otro ejecutivo de derechas vuelva a jugar con la nómina de miles y miles de pensionistas de todo el Estado, 140.000 de ellos de nuestra provincia”, ha añadido.

La dirigente socialista ha alertado de que “el derecho a una pensión revalorizada no se defiende solo” y ha emplazado al PP a aclarar si mantiene su apoyo a la fórmula vigente o si quiere volver “a la casilla de los recortes” cada vez que habla de sostenibilidad.

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La dirigente socialista ha recordado que “ninguna subida importante de las pensiones ha caído del cielo ni ha contado nunca con el entusiasmo de la derecha”. “La revalorización conforme al IPC, el blindaje por ley y cada avance en dignidad para las personas jubiladas han salido adelante gracias a la fuerza de la izquierda. Por eso el PSOE es, era y será el partido de las pensiones”, ha concluido.

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