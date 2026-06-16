Estos son los seis seminaristas que serán ordenados sacerdotes este sábado en Castellón por el obispo

El sábado la Concatedral de Santa María de Castellón se vestirá de gala con motivo de la ordenación sacerdotal de seis seminaristas. Un acto que será presidido por el obispo de Segorbe Castellón, Casimiro López, a las 11.00 horas y que será retransmitido por el canal de Youtube de la diócesis.

Los futuros sacerdotes serán Martín Bienvenido, Juan Manuel García-Cervigón, Pablo Ruiz, José Javier Pérez, Armando Zapata y Samuel Medina. De ellos, tres han sido formados en el Seminario Mater Dei y los otros tres en el Seminario Redemptoris Mater. Los seis fueron ordenados diáconos en la Catedral de Segorbe el día 11 de enero.

Estudios eclesiásticos

Los candidatos llegan a este momento tras haber cumplido las condiciones establecidas por la normativa canónica, habiendo completado los estudios eclesiásticos requeridos y recibido una preparación integral —humana, comunitaria, espiritual y pastoral— bajo la guía de sus formadores y la supervisión del Obispo.

Familias y parroquias unidas

La celebración en la Concatedral reunirá a familiares, comunidades parroquiales y fieles de toda la Diócesis. Desde el obispado subrayan que es un acontecimiento de especial relevancia por el contexto actual de profundos cambios culturales, sociales y religiosos. La ordenación de estos seis nuevos sacerdotes se presenta como un signo de la fidelidad de Dios, que sigue llamando y sosteniendo a su Iglesia, y como una invitación a renovar la esperanza en la acción del Espíritu Santo, que continúa suscitando vocaciones en medio de nuestro tiempo.

Carta del obispo

En su carta del domingo, el obispo señaló que estas seis ordenaciones son un signo de la fidelidad de Dios, que sigue llamando a hombres concretos para participar en la misión que Cristo confió a sus apóstoles. "Nos invitan además a renovar nuestra esperanza y nuestra confianza en la acción del Espíritu Santo, que nunca abandona a la Iglesia", ha señalado.

En ella, el obispo echaba en falta una cultura vocacional en la que los jóvenes puedan plantearse la llamada de Dios y puedan responder a la pregunta fundamental de su vida: quién soy yo y para quién soy yo. "Algunos podrían pensar que la vocación sacerdotal pertenece al pasado. Sin embargo, la experiencia nos muestra lo contrario. Precisamente porque el joven actual vive muchas veces desorientado, necesitado de sentido, herido por la soledad o atrapado por tantas propuestas pasajeras, sigue necesitando encontrar testigos que le anuncien la cercanía de Dios y le ayuden a descubrir el amor de Cristo en su vida", manifestaba.