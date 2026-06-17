El aeropuerto de Castellón sumará una empresa puntera de pintura de aviones: 10 millones de inversión y 85 empleos

Nuevo movimiento empresarial en el aeropuerto de Castellón. La base de Vilanova d'Alcolea acogerá un nuevo proyecto que supondrá la construcción de un puntero hangar doble de pintura aeronáutica para aviación comercial y privada que supondrá una inversión de más de 10 millones de euros y la creación de hasta 85 empleos directos.

Esta llegada en las instalaciones se produce a raíz de un acuerdo para el desarrollo de este espacio entre el aeropuerto y la empresa Aeronáutica Gestión. La firma, fundada en el 1997, está especializada en mantenimiento, renovación, certificación, ingeniería de interiores aeronáuticos y servicios técnicos para operadores de aviación comercial y ejecutiva. La compañía presta servicios a operadores, aerolíneas, centros de mantenimiento y organizaciones aeronáuticas de toda Europa. Con sede central en Madrid, dispone de delegaciones en Málaga, Mallorca, Sevilla, Barcelona y Países Bajos.

El nuevo espacio se ubicará en la plataforma industrial del aeropuerto y ocupará una superficie aproximada de 6.000 metros cuadrados. El centro contará con un hangar doble de última generación diseñado para atender tanto aeronaves de aviación ejecutiva como aviones comerciales de fuselaje estrecho de las familias Airbus A320 y Boeing B737, ofreciendo servicios a operadores nacionales e internacionales.

Obras este mismo año y centro de formación

La compañía prevé el inicio de las obras este mismo año y que la instalación entre en servicio durante el primer semestre de 2027. Según recalca, la futura instalación ha sido concebida bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y respeto medioambiental.

En fases posteriores, Aeronáutica Gestión contempla ampliar su actividad en Castellón con la apertura de una base especializada en interiores y limpieza técnica tanto de aviación comercial como ejecutiva

Encuentro entre la Generalitat, el aeropuerto y la compañía impulsora del proyecto. / MEDITERRÁNEO

Además, la compañía prevé impulsar en Castellón un centro de formación en pintura aeronáutica destinado a formar nuevos profesionales en una actividad altamente especializada y con una creciente demanda laboral.

Encuentro con la empresa

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha mantenido una reunión con el fundador y CEO de Aeronáutica Gestión, José Capilla, quien ha presentado los detalles de la futura instalación. En el encuentro también han participado la directora general de Aerocas, Raquel París, y el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García.

Martínez Mus ha manifestado su satisfacción con la implantación de Aeronáutica Gestión, “ya que permite avanzar en la estrategia de diversificación del aeropuerto, así como en el objetivo estratégico de generar un hub industrial aeronáutico en torno a la infraestructura”.

El vicepresidente ha destacado que la ejecución de esta inversión “va a suponer la creación de empleo cualificado y refuerza el papel del aeropuerto como motor de desarrollo y de dinamización económica del territorio”. Según ha señalado, la iniciativa se enmarca en la estrategia de la Generalitat para impulsar la actividad industrial y atraer inversiones vinculadas al sector aeronáutico.

"Paso estratégico"

Por su parte, Capilla ha asegurado que la construcción de este centro “representa un paso estratégico en la evolución de nuestra compañía. Tras consolidarnos como una empresa de referencia en Europa en el ámbito de los interiores aeronáuticos, hemos decidido ampliar nuestro portfolio de servicios incorporando actividades de pintura exterior para aeronaves comerciales y privadas”.

El CEO de Aeronáutica Gestión ha destacado que la elección del aeropuerto de Castellón “responde a factores estratégicos como su excelente ubicación dentro del arco mediterráneo, su capacidad de crecimiento y la disponibilidad de espacio para nuevos desarrollos industriales. Pero, sobre todo, ha sido determinante la implicación y el apoyo por parte del aeropuerto de Castellón y de la Generalitat”.