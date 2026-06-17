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El calor se queda en Castellón y la previsión apunta a más novedades

Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la próxima jornada

El tiempo | Previsión para mañana jueves en Castellón

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María Alegre Herrero

Castellón

Los modelos meteorológicos ya alertaron que las semanas previas al verano iban a registrar temperaturas extremas, y así ha sido. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la primera mitad de junio ha recogido valores por encima de los habituales para estas fechas. En Castellón, gran parte de los termómetros han marcado datos en torno a los 35 grados.

Esta tendencia cálida se va a mantener en la provincia durante las próximas jornadas. Para este fin de semana se prevé la entrada de una masa de aire cálida a la península ibérica que provocará un repunte de las máximas. En toda España se espera que los termómetros superen los valores habituales.

Noches con temperaturas tropicales

Las altas temperaturas no dan tregua ni bien entrada la noche. Desde hace varias semanas, Castellón registra temperaturas tropicales en varias localidades. Al igual que las jornadas anteriores, la noche del miércoles estará marcada por las temperaturas elevadas. Se prevé que varios termómetros de la provincia superen los 20 grados en el litoral y el norte de la provincia. Los valores oscilarán entre los 20 y 22 grados, alcanzando los 24 grados durante las primeras horas de la noche.

Intervalos nubosos

De cara a la madrugada, la jornada estará marcada por la presencia de niebla en la costa castellonense. Con el paso de las horas, se pronostican cielos muy nubosos en el litoral norte y sur. Por la mañana, los cielos de la mitad sur de la provincia presentarán intervalos nubosos, que evolucionarán a nubes altas de cara a la tarde. También por la tarde, podrá aparecer polvo en suspensión. Por la noche, los intervalos nubosos se desplazarán hacia el norte del territorio.

Las máximas rozan los 35 grados

Para la jornada del jueves, las máximas se mantendrán, superando la barrera de los 30 grados en gran parte del territorio. Según Aemet, estas son las máximas pronosticadas para mañana:

  • Atzeneta del Maestrat: 33 grados
  • Onda: 32 grados
  • L'Alcora: 32 grados
  • Segorbe: 31 grados
  • Montanejos: 31 grados
  • Benlloch: 31 grados
  • Les Coves de Vinromà: 31 grados
  • San Rafael del Río: 31 grados
  • Zorita del Maestrazgo: 31 grados
Máximas jueves 18

Máximas jueves 18 / Aemet

Riesgo de incendio

Las altas temperaturas registradas en la provincia aumentan el riesgo de incendio. Según el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) la provincia de Alicante y el interior de Valencia y Castellón se encuentran este miércoles en nivel alto de riesgo. El resto de la Comunitat Valenciana presenta un nivel bajo-medio.

Próximo fin de semana

De cara a los próximos días, los modelos pronostican la subida de las máximas. Este fin de semana, la entrada de una dorsal de origen subtropical disparará las temperaturas. Los termómetros de la provincia superarán los 30 grados, alcanzando los 35 en varias localidades.

Noticias relacionadas

Esta es la previsión por municipios de Aemet de cara a los próximos días:

Castelló


Morella


Peñíscola


Segorbe


Vinaròs


La Vall d'Uixó


Alcalà de Xivert


Onda


Vall d'Alba

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