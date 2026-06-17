Castellón lidera los nacimientos en España en el primer cuatrimestre del año
La provincia suma 1.467 nuevos bebés hasta abril, un 13,54% más que en el mismo periodo del año pasado
La provincia de Castellón suma casi 1.500 nacimientos en el primer cuatrimestre del año, lo que la sitúa como la provincia de España donde más han aumentado los partos hasta abril. Así lo desvelan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En concreto, de enero a abril se han registrado 1.467 alumbramientos en territorio provincial, lo que supone un 13,54% más que en el mismo periodo del año pasado. Por franjas de edad, aumentan en todas, especialmente las mayores de 30 años, salvo en las menores de 25.
En el conjunto de España los nacimientos han crecido un 0,68%, hasta situarse en 104.122 en los cuatro primeros meses del año. A su vez, la Comunitat Valenciana lidera el ranking autonómico, con un alza del 4,81% con 11.983 alumbramientos, seguida de Murcia, con un 4,12% de repunte.
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