Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cadáver en la neveraAsesinato logopedaMuerto en el hotel SileneTasa basura en CastellóGigante citrícolaNorma DGT
instagramlinkedin

Castellón lidera los nacimientos en España en el primer cuatrimestre del año

La provincia suma 1.467 nuevos bebés hasta abril, un 13,54% más que en el mismo periodo del año pasado

Aumentan los nacimientos en Castellón en el primer cuatrimestre del año

Aumentan los nacimientos en Castellón en el primer cuatrimestre del año / MEDITERRÁNEO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ramón Pérez

Castellón

La provincia de Castellón suma casi 1.500 nacimientos en el primer cuatrimestre del año, lo que la sitúa como la provincia de España donde más han aumentado los partos hasta abril. Así lo desvelan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Castellón es la provincia donde más han crecido los partos en el primer cuatrimestre del año.

Castellón es la provincia donde más han crecido los partos en el primer cuatrimestre del año. / INE

En concreto, de enero a abril se han registrado 1.467 alumbramientos en territorio provincial, lo que supone un 13,54% más que en el mismo periodo del año pasado. Por franjas de edad, aumentan en todas, especialmente las mayores de 30 años, salvo en las menores de 25.

Noticias relacionadas y más

En el conjunto de España los nacimientos han crecido un 0,68%, hasta situarse en 104.122 en los cuatro primeros meses del año. A su vez, la Comunitat Valenciana lidera el ranking autonómico, con un alza del 4,81% con 11.983 alumbramientos, seguida de Murcia, con un 4,12% de repunte.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos centros privados y tres públicos sacan las mejores notas de la Selectividad en Castellón
  2. De empleado a propietario de un negocio en Salera: Un joven de 24 años revoluciona el emprendimiento en Castellón
  3. Agrio final para un gigante citrícola de Castellón: entra en fase de liquidación
  4. Así queda el calendario escolar 26/27 en Castellón: cuándo comenzará el curso y los megapuentes
  5. Las dos playas de Castellón que National Geographic señala como las mejores de la provincia
  6. Los 115 municipios de Castellón que aspiran a instalar cámaras en sus accesos con el nuevo plan de la Diputación
  7. Paso histórico en las obras del corredor mediterráneo: cambian un kilómetro de vía al ancho internacional
  8. En la PAU de Castellón 'manda' Pau: el alumno con mejor nota elige quedarse en la UJI

Castellón lidera los nacimientos en España en el primer cuatrimestre del año

Castellón lidera los nacimientos en España en el primer cuatrimestre del año

Incidencias de tráfico en Castellón por obras: cortes de carril y lentitud circulatoria

Incidencias de tráfico en Castellón por obras: cortes de carril y lentitud circulatoria

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Momento crucial para la cerámica europea: así valoran desde Italia la amenaza de Bruselas

Momento crucial para la cerámica europea: así valoran desde Italia la amenaza de Bruselas

Cinco MIR renuncian a su plaza de Medicina de Familia en Castellón: ¿Cuáles pueden ser las causas?

Cinco MIR renuncian a su plaza de Medicina de Familia en Castellón: ¿Cuáles pueden ser las causas?

Lancis, rector de la UJI, a los alumnos de la Universitat per a Majors: "El deseo de saber no tiene fecha de caducidad"

Lancis, rector de la UJI, a los alumnos de la Universitat per a Majors: "El deseo de saber no tiene fecha de caducidad"

La Diputación y la Cámara impulsan la competitividad empresarial de Castellón con Smart Week 2026

La Diputación y la Cámara impulsan la competitividad empresarial de Castellón con Smart Week 2026

Castellón logra una 'pedrea' del milmillonario plan estatal de conservación de carreteras

Castellón logra una 'pedrea' del milmillonario plan estatal de conservación de carreteras
Tracking Pixel Contents