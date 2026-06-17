Todos los premiados en la nueva edición de los premios Faro del puerto de Castellón

La Autoridad Portuaria de Castellón ha anunciado este miércoles el fallo del jurado de la XI edición de los premios Faro, que anualmente convoca para reconocer la labor de empresas, instituciones y proyectos vinculados a su ecosistema portuario.

Esta edición llega marcada por una actualización del reglamento de distinciones honoríficas, aprobada por el Consejo de Administración, con el objetivo de reconocer no solo la excelencia operativa, sino también el sentimiento de pertenencia y los vínculos con la sociedad castellonense.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha puesto en valor el compromiso de todas las empresas e instituciones participantes ya que “desde sus respectivos ámbitos, hacen más fuerte nuestra comunidad portuaria. Estos premios son un reconocimiento a su esfuerzo, su capacidad de innovación y su compromiso con la sociedad”. “Detrás de cada candidatura hay historias de superación y trabajo que contribuyen a hacer más grande el puerto de Castellón y su entorno”, ha subrayado.

La gala de entrega de los galardones se celebrará el martes 7 de julio, en un acto que reunirá a la comunidad portuaria de Castellón para reconocer y celebrar la excelencia de estas iniciativas. Los premios cuentan con el patrocino de entidades y empresas como Cajamar, Reale Seguros, Simetría Grupo, Diputación de Castellón y Fundación PortCastelló.

Más de 50 representantes en el jurado

El jurado, formado por más de 50 representantes, paritario y mayoritariamente externo a la Autoridad Portuaria, ha valorado una veintena de propuestas presentadas, destacando la calidad y el impacto de las candidaturas.

En esta undécima edición, y siguiendo las categorías establecidas en el nuevo marco normativo de los Premios Faro para adecuarlas a las nuevas orientaciones estratégicas de PortCastelló, los ganadores son:

Faro de las Tradiciones y Cultura: Comissió de Festes de Sant Pere por defender nuestras tradiciones, fomentar el conocimiento de nuestra cultura

por defender nuestras tradiciones, fomentar el conocimiento de nuestra cultura Faro de la Trayectoria Empresarial: Noatum ejemplo de continuidad, evolución y compromiso logístico estrechamente ligado al desarrollo del puerto de Castellón y de la industria de su hinterland.

ejemplo de continuidad, evolución y compromiso logístico estrechamente ligado al desarrollo del puerto de Castellón y de la industria de su hinterland. Faro de la Innovación, Emprendimiento y Seguridad: Asociación de Técnicos Cerámicos (ATC) por su medio siglo liderando el conocimiento cerámico y su simbiosis logística. Desde su nacimiento en 1976 la Asociación ha servido como catalizador del conocimiento técnico del clúster cerámico de Castellón, garantizando que el factor humano sea el motor de la industria, transfiriendo tecnología e investigación al proceso productivo, convirtiendo a Castellón en referente mundial de la cerámica técnica.

por su medio siglo liderando el conocimiento cerámico y su simbiosis logística. Desde su nacimiento en 1976 la Asociación ha servido como catalizador del conocimiento técnico del clúster cerámico de Castellón, garantizando que el factor humano sea el motor de la industria, transfiriendo tecnología e investigación al proceso productivo, convirtiendo a Castellón en referente mundial de la cerámica técnica. Faro de la Protección Medioambiental: Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Castellón por su más de 25 años, con base en el puerto de Castellón, dedicados a la protección del medio ambiente marino, previniendo y detectando la contaminación y otros daños del ecosistema en todo el litoral de la provincia.

por su más de 25 años, con base en el puerto de Castellón, dedicados a la protección del medio ambiente marino, previniendo y detectando la contaminación y otros daños del ecosistema en todo el litoral de la provincia. Faro de la Igualdad y Compromiso Social: proyecto Dragon Boat por ofrecer apoyo económico, emocional y logístico a familiares de menores gravemente enfermos obligados a desplazarse a la ciudad de Valencia para recibir tratamientos médicos de larga duración.

por ofrecer apoyo económico, emocional y logístico a familiares de menores gravemente enfermos obligados a desplazarse a la ciudad de Valencia para recibir tratamientos médicos de larga duración. Faro de la Interacción Puerto-Ciudad: Escala a Castelló por casi una década siendo el mejor ejemplo de cómo el puerto se abre a la ciudadanía y se convierte en un espacio compartido de cultura, ocio y participación, atrayendo a una media anual de 100.000 visitantes a la ciudad y al puerto de Castellón.

por casi una década siendo el mejor ejemplo de cómo el puerto se abre a la ciudadanía y se convierte en un espacio compartido de cultura, ocio y participación, atrayendo a una media anual de 100.000 visitantes a la ciudad y al puerto de Castellón. Faro de una Vida Portuaria: Sebastián Pla en reconocimiento a su dilatada trayectoria profesional y a toda una vida al servicio del ámbito portuario.

En otro orden, cabe destacar que la máxima distinción reservada para méritos de impacto social excepcional Faro-Guía Extraordinario PortCastelló, que se otorga por primera vez, es para la Cámara de Comercio de Castellón, coincidiendo con su 125 aniversario, porque a lo largo de todos estos años ha demostrado ser, precisamente, ese faro para las empresas castellonenses para que la provincia siga siendo sinónimo de dinamismo, resiliencia y liderazgo económico.