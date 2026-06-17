Castellón registra temperaturas de pleno verano: un municipio alcanza los 34 grados antes de la ola de calor

Castellón no se salvará de la intensa ola de calor que se espera a partir del fin de semana. Según señala la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en estos momentos ya se registran las mismas temperaturas que en pleno verano, mientras que a partir del viernes seguirán subiendo los termómetros. "Los valores más altos se alcanzarán desde el próximo lunes", detalla.

Desde la agencia mencionan que esta situación no se corresponde con la aparición de viento de poniente, sino con una "dorsal anticiclónica que afectará a gran parte de Europa occidental". Mientras llega este escenario, la sensación de bochorno aumenta a medida que avanza esta segunda quincena de junio.

Temperaturas máximas

Los medidores de Avamet desgranan que Sorita, en Els Ports, registró la temperatura máxima del miércoles en la provincia, con 34,2 grados. Por encima de los 30 grados se situaron numerosas localidades del interior castellonense, mientras que las brisas costeras aliviaron ligeramente en los puntos más próximos al mar. Entre las máximas más bajas de la jornada aparece la playa Heliópolis de Benicàssim, con 25,7 grados, o Peñíscola, con 25,6.

Un fenómeno que también se producirá en esta nueva ola de calor. "Con una situación de estabilidad y cielos claros, en el territorio valenciano seguirán soplando brisas a partir de mediodía, que suavizarán ligeramente las temperaturas en el litoral", explica Avamet. Además, la subida de los termómetros "no será tan extrema como la de otras zonas de España más alejadas del mar o en Francia".

Primavera cálida

Por otro lado, Aemet hizo balance meteorológico de la primavera, que fue la segunda más cálida de la serie histórica en España. En Castellón hubo una temperatura anormalmente elevada, aunque en menor medida que en el norte peninsular. La anomalía térmica fue de un grado más en comparación con la media de este periodo del año.