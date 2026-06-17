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Castellón superará los 750.000 habitantes en 2041 y uno de cada tres castellonenses será extranjero

El organismo estadístico prevé que la provincia sume casi 110.000 residentes en los próximos 15 años, duplicando la cifra de extranjeros.

La provincia seguirá aumentando población gracias a la emigración.

La provincia seguirá aumentando población gracias a la emigración. / MIGUEL ANGEL GRACIA

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Carmen Tomás

Carmen Tomás

Castellón

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha hecho públicas este miércoles las proyecciones de población, que reflejan que la provincia de Castellón superará los 750.000 habitantes en el 2041 y uno de cada tres habitantes será extranjero.

Castellón crece gracias a la población extranjera

Si ahora la provincia de Castellón tiene algo más de 640.000 residentes a 1 de enero de este año, el crecimiento supondría ganar casi 110.000 habitantes en 15 años, es decir, un 17% más. Además, el crecimiento se deberá en gran parte, a la población extranjera. Actualmente, uno de cada cinco castellonenses (20%) es extranjero. En concreto, suman 127.960 a comienzos de año. Según la proyección la cifra alcanzaría los 256.788 dentro de 15 años, es decir, el doble.

Más nacimientos

El número de nacimientos aumentará en términos absolutos, aunque más por el aumento global de la población que en términos porcentuales. Así, si en 2024 se registraron 4.168 y se prevé que este año cierre con más de 4.500, en 15 años se superarían los 5.500, aunque se aprecia una brusca caída a partir de 2038, en que se llegaría al pico de 6.148.

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Aun así las muertes superan a los nacimientos. De este modo, en 2038 por ejemplo, se registrarían 7.250 defunciones, con un leve decrecimiento a partir de ese año y el siguiente. Esto refleja que todavía Castellón dependerá de las migraciones para seguir creciendo.

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