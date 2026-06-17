Cinco MIR renuncian a su plaza de Medicina de Familia en Castellón: ¿Cuáles pueden ser las causas?

Los departamentos de Castellón han dado la bienvenida a los nuevos residentes que inician su periodo de formación en las distintas especialidades y unidades docentes. Sin embargo, cinco de ellos no se han incorporado a su cargo o han renunciado, por lo que se iniciará un nuevo procedimiento para adjudicar las plazas. En concreto, según ha informado el Ministerio de Sanidad, se trata de puestos de Medicina Familiar y Comunitaria correspondientes a las unidades docentes multiprofesionales de Vinaròs, Vila-real y Castellón.

A la hora de explicar las causas de esta situación, la doctora Bárbara del Mazo, vocal de Atención Primaria del Colegio de Médicos de Castellón (COMCAS), explica que la existencia de plazas MIR de Medicina Familiar y Comunitaria pendientes de adjudicación en Castellón debe interpretarse dentro del contexto general que atraviesa esta especialidad en todo el país. En ese sentido, considera que "Medicina de Familia es una especialidad imprescindible para garantizar una atención sanitaria cercana, accesible y de calidad, pero que en los últimos años ha visto cómo aumentaban las exigencias asistenciales, la presión sobre los profesionales y las dificultades para desarrollar su labor en las mejores condiciones".

Fortalecer la Medicina de Familia

A la hora de buscar soluciones, Del Mazo señala que "desde el COMCAS entendemos que el debate debe ir más allá de la cobertura inmediata de determinadas plazas". En concreto, defiende que el objetivo debe ser fortalecer la Medicina de Familia, poner en valor su aportación al sistema sanitario y generar las condiciones necesarias para que vuelva a ser una de las opciones más atractivas para los médicos que inician su formación especializada".

No obstante, matiza que "todavía existen oportunidades para alcanzar la cobertura total de las plazas ofertadas en la ASI de Castellón", ya el proceso de adjudicación contempla mecanismos para cubrir aquellas plazas que inicialmente quedan sin incorporación efectiva o tras posibles renuncias.

En ese sentido, la actual convocatoria contemplaba 98 plazas de médico interno residentes en la provincia de Castellón, de las que 36 corresponden a Medicina Familiar y Comunitaria, especialidad que se cubrió a cuenta gotas y finalmente ha registrado renuncias.

Procedimiento

Para participar en la cobertura de las plazas el Ministerio ha abierto un procedimiento al que podrán participar las personas aspirantes que hayan superado la puntuación mínima exigida en el ejercicio correspondiente a su titulación, es decir, aquellas que dispongan de número de orden y no tengan plaza adjudicada en la resolución definitiva de adjudicación ordinaria. El proceso para la presentación de las solicitudes permanecerá abierto hasta el 18 de junio, a las 9.00 horas. A partir de ese momento, se abrirá el procedimiento de adjudicación, que será telemático.