El Corte Inglés impulsa el apoyo a protectoras de animales con una campaña virtual

El Corte Inglés refuerza en la Comunitat Valenciana su compromiso con el bienestar animal con una nueva edición de la campaña Recogida virtual para mascotas, una iniciativa solidaria destinada a apoyar a las protectoras de animales de Castellón.

La campaña se desarrollará del 29 de junio al 12 de julio en los supermercados y departamentos de Mascotas de El Corte Inglés, Hipercor y Supercor de la Comunitat Valenciana. Durante este periodo, clientes y trabajadores podrán realizar aportaciones voluntarias desde un euro, que se destinarán íntegramente a cubrir las necesidades de asociaciones protectoras de la provincia.

Ayuda directa

La iniciativa, puesta en marcha en 2020 junto a la Germandat de Sant Antoni Abat, se celebra dos veces al año: en enero, coincidiendo con la festividad de San Antón, patrón de los animales, y en verano, una época especialmente sensible por el aumento de los abandonos de mascotas.

La Germandat actúa como enlace con las protectoras de las tres provincias valencianas, identifica las necesidades más urgentes y coordina la participación de las asociaciones beneficiarias. Principalmente, las entidades demandan alimentos para animales, productos de higiene, material sanitario, artículos de limpieza y equipamiento básico para el cuidado diario de perros y gatos.

A partir de la recaudación obtenida, son las propias protectoras quienes deciden qué productos necesitan de forma prioritaria, lo que permite transformar las donaciones en una ayuda directa y ajustada a sus necesidades reales.

Un 10% más

Además, El Corte Inglés incrementará el impacto de cada aportación añadiendo un 10% adicional sobre el importe total recaudado. Con esta medida, la compañía busca ampliar el alcance de una campaña que ya se ha consolidado como una vía sencilla para colaborar con el bienestar animal en Castellón.

En paralelo, El Corte Inglés de Castellón ya tiene preparadas las dotaciones correspondientes a la campaña celebrada el pasado mes de enero. En esta ocasión, las asociaciones castellonenses beneficiarias son Gats Sense Sostre, Manada Feliz y Huellas Callejeras.

38.000 euros recaudados

Desde su puesta en marcha, las campañas de Recogida virtual para mascotas han permitido reunir cerca de 38.000 euros. La edición de enero de 2026 registró uno de los mejores resultados hasta la fecha, al duplicar la recaudación de campañas anteriores y superar los 6.000 euros en el conjunto de la Comunitat Valenciana.

Más allá de la ayuda material, la iniciativa también busca sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la adopción responsable, la lucha contra el abandono y la protección de los animales más vulnerables.